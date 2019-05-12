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Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 20 derece!

DHA

Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahili, Ramazan ayı dolayısıyla yabancı tatilcilerle doldu. Tatilcilerin çoğunluğu Ruslardan oluştu. Hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde nem oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi

hava durumu

Ramazan ayının gelmesiyle turizmin başkenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Ruslara kaldı. Bazı tatilciler çocuklarıyla denizin keyfini sürerken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar kumda oyuncaklarıyla vakit geçirdi.

SAHİLLERDE YABANCILAR ÇOĞUNLUKTA

DHA'da yer alan habere göre Ramazan ayı öncesinde hafta sonlarında yerli tatilcilerin de yoğun olduğu Konyaaltı sahilinde bugün yabancı tatilcilerin çoğunlukta olduğu gözlendi.

"HAVA DA DENİZ DE ÇOK GÜZEL"

Rusya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Svetlana Miroske, deniz suyunun ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Her sene Antalya'da tatil yaptıklarını aktaran Miroske, "Ailemizle güzel vakit geçirip eğleniyoruz. Hava ve deniz çok güzel" dedi.



SICAKLIK 22 DERECE, NEM YÜZDE 60

Aleksandr Miroske de denize girmektense güneşli günün keyfini sürdüğünü anlattı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 22 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde nem oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi.

 

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