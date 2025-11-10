Antalya'da EuroLeague öncesi Corendon 3x3 Cup heyecanı yaşanacak

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu EuroLeague’in Antalya’ya taşınmasına sayılı günler kala, kent bu kez Corendon Turizm Grubu ile FIBA onaylı bir 3x3 basketbol turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Corendon 3x3 Cup, FIBA onaylı formatta ve TBF hakemleri yönetiminde düzenlenecek maçlarla, Antalya’da basketbol tutkunlarını bir araya getirecek. 14 Kasım 2025 Cuma günü Antalya’da gerçekleştirilecek organizasyonda, 8 U18 takımı ve 8 büyükler takımı, tek günlük turnuvada mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 13.00’te başlayacak ve aynı gün oynanacak A. Efes - Bayern Münih EuroLeague maçı öncesinde tamamlanacak. Corendon 3x3 Cup, müzik, rekabet, ödüller ve enerji dolu atmosferiyle Antalya’nın dört bir yanından sporseverleri buluşturacak.

KAZANANLARI UNUTULMAZ ÖDÜLLER BEKLİYOR

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımları birbirinden özel ödüller bekliyor. Birinci olan takım müsabakayı EuroLeague VIP biletleri, Antalya çıkışlı Corendon Airlines yurt dışı uçak bileti ve forma kazanacak. İkinci olan takım, Corendon hediye paketi ile birlikte mücadelenin biletlerinin sahibi olacak. Üçüncü olan takımı ise sürpriz bir hediye paketi alacak. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara, günün anısına özel olarak tasarlanan iki adet forma hediye edilecek.