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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermek isteyen şüpheliye gözaltı | Son dakika haberleri

        Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermek isteyen şüpheliye gözaltı

        Antalya Muratpaşa'da boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla sahibi olduğu gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 01:39 Güncelleme: 29.07.2025 - 01:42
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        Gelinlikçi dükkanını ateşe vermek istedi, gözaltına alındı
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        Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir gelinlikçi dükkanının içindeki kişinin etrafa zarar verdiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, şüphelinin elinde çakmak ile gelinliklerin üzerine kolonya döktüğünü ve mutfak tüpüyle iş yerini ateşe vermeye çalıştığını gördü.

        Bunun üzerine polis ekibinin talebiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve akrabalarının ikna çabalarına rağmen şüpheli teslim olmadı.

        İTFAİYE EKİBİ, ŞÜPHELİYE MÜDAHALE ETTİ

        Şüpheli, tüpü eline alarak iş yerini ateşe vermeye çalıştığı sırada itfaiye ekibi üzerine tazyikli su sıktı. AA'nın haberine göre; polis, dikkati dağılan şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

        Şüphelinin, boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla sahibi olduğu gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalıştığı öğrenildi.

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