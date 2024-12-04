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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da "kaya levreği" çalışmaları | Son dakika haberleri

        Antalya'da hızlı büyüyen ve sıcağa toleranslı "kaya levreği" çalışmaları

        Antalya'da 16 tür balığı yetiştirip yaygınlaştıran Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, küresel ısınmadan etkilenmeyerek sıcağa toleranslı olan ve hızlı büyüyen kaya levreğiyle ilgili çalışmalar yürütüyor. Enstitü Müdürü Serkan Erkan, son dönemde yeni bir tür üzerine yoğunlaştıklarını, levreğin bir türü olan ve halk arasında "kaya levreği" olarak bilinen granyöz veya sarı ağız üretimine başladıklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:56
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        Antalya'da "kaya levreği" çalışmaları
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        Antalya'da 16 tür balığı yetiştirip yaygınlaştıran Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, ülkenin su ürünleri popülasyonuna katkıda bulunmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını ve birçok balık türünün üretimini, ihracatını desteklediklerini söyledi.

        İç bölgedeki insanların balığa ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sazan balığı üretip, yavrularını iç sulara bıraktıklarını anlatan Erkan, "İç sulardaki balıklandırma çalışmaları kapsamında her yıl 8 ile 10 milyon sazan yavrusunu 620 su kaynağına bıraktık. Balıkların bir yıl sonra 1 kilograma ulaştığını gördük. İlk üretim yeri burasıydı, son 3 yıldır Türkiye'nin tamamında 8 büyük çiftlikte bu balık üretiliyor. Artık 8-10 milyon değil, 100 milyon gibi rakamlarla balıklandırma yapılıyor" diye konuştu.

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        ALTERNATİF BALIK TÜRLERİ

        Erkan, sadece sazan değil, alternatif balık türlerinde de çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Alabalık üretiminde de kurumun öncülük ettiğini dile getiren Erkan, "Alabalığı ürettik, işi özel sektöre devrettik. Gururla söylüyorum, alabalık üretiminde Avrupa birincisiyiz" dedi.

        Çupra ve levrek türlerinin yaygınlaşması için de kurumun çalışma yaptığını aktaran Erkan, "Çupra ve levrekte kontrollü üretim yapılan ilk kuruluşlardan bir tanesi enstitümüz. Şu anda övünerek söylüyorum, çupra ve levrek üretiminde dünya birincisiyiz" ifadelerini kullandı.

        "ARTIK ÖZEL SEKTÖRÜN YAPMASINI BEKLİYORUZ"

        Özel sektöre her yıl ortalama 16 milyon çupra ve levrek yavrusu verdiklerini söyleyen Erkan, artık bu işi özel sektörün yapmasını beklediklerini kaydetti.

        Enstitü olarak alternatif balık türlerine yöneldiklerini ve ithal edilen akvaryum balıkları üzerinde çalışma yaptıklarını belirten Erkan, şöyle devam etti:

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        "Akvaryum balıkları Singapur'dan, Tayland'dan, Çin'den, Suriye'den bile Türkiye'ye ithal edilen türlerdi. Bu konudaki çalışmaları büyüttük. Türkiye'de tek çiftlik burasıyken şu anda sadece Antalya'da 30'un üzerinde akvaryum balığı üretim çiftliği var. Kurum olarak yıllık yaklaşık 700 bin akvaryum balığı üreterek özel sektöre arz ediyoruz. Vatandaşımıza ulaştırıyoruz, çocuklarımıza hediye ediyoruz. Elimizde 10 tür akvaryum balığı var."

        Havyar açısından değerli Mersin balığında da üretim yapıp, özel sektöre yavrularını verdiklerini anlatan Erkan, mavi yengeç, yılan balığı da dahil enstitüde 16 tür balık üzerinde proje ürettikleri bilgisini verdi.

        KAYA LEVREĞİ HIZLI BÜYÜYOR, SICAĞA TOLERANSLI

        Erkan, son dönemde yeni bir tür üzerine yoğunlaştıklarını, levreğin bir türü olan ve halk arasında "kaya levreği" olarak bilinen granyöz veya sarı ağız üretimine başladıklarını belirtti.

        Normal levreğin 17 ayda, kaya levreğinin ise 10 ayda porsiyonluk boya geldiğini dile getiren Erkan, "Küresel ısınmayla Akdeniz giderek ısınıyor, 30 santigrat dereceleri buldu. Sıcağa toleranslı levrek üzerinde ıslah çalışmamız var. Kaya levreği ıslah projesine 2 yıl önce başladık, bu yıl üçüncü yılımız. İlk yavrularımızı aldık. Islah projeleri uzun soluklu çalışmalar. Üstün verimli, erken büyüyen ve sıcağa toleranslı türleri elde etme hedefimiz var. Artık balıkçılarımıza 'senin üreteceğin balık bu olacak' diyeceğiz" diye konuştu.

        "ÜLKENİN SU ÜRÜNLERİ POPÜLASYONUNUN GELİŞTİRİYORUZ"

        Çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini, kurum olarak kar amacı gütmediklerini ve yeni türlerde araştırma yapıp ülkenin su ürünleri popülasyonunu geliştirdiklerini dile getiren Erkan, diğer türlerde olduğu gibi kaya levreğini de üretip, özel sektöre vereceklerini, alabalık, çupra, sazan gibi kaya levreğinin de kısa süre sonra daha yaygın bir şekilde tezgahlarda yerini alacağını sözlerine ekledi.

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        #kaya levreği
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