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        Haberler Yaşam Antalya'da kuş gözlem turizmi

        Antalya'da kuş gözlem turizmi

        Dünyada 'kuşbank' olarak da bilinen 'eBird'e, Antalya'dan bugüne kadar 354 kuş türüne ait 8 bin 82 gözlem kaydı yapıldı. Manavgat nehir ağzı 257, Boğazkent 251 ve Boğaçay 214 türle en çok tür görülen alanlar oldu. Antalya'da 2024'te en çok gözlem yapan 100 kuş gözlemcisi listesine giren isimlerin 55'i, yabancılardan oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:28
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        Antalya'da kuş gözlem turizmi
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        Dünyada kuş gözlemcilerinin bilgi ve tecrübelerini bir araya toplamak ve toplanan birikimi sivil toplumun kullanımına açarak bilim, doğa koruma ve eğitimde veri odaklı yaklaşımlara destek olmak misyonuyla kurduğu eBird veri tabanına göre Antalya'da bugüne kadar 354 türe ait 8 bin 82 gözlem kaydı yapıldı.

        100 GÖZLEMCİNİN 55'İ YABANCI

        Antalya'da 2024 yılında en çok kuş türü gözlemleyip eBird sitesine kaydını oluşturan 100 kuş gözlemcisinden 55'inin yabancı ülkelerden gelen kişiler olması dikkati çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın alternatif turizm çeşitleri arasında hedeflediği kuş gözlemi turizminin de Antalya'da ciddi gelişim gösterdiği ortaya çıktı.

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        EN ÇOK TÜR MANAVGAT'TA GÖRÜLDÜ

        Antalya'daki kuş gözlemlerinde en çok tür görülen alanlar sıralamasında, 257 türle Manavgat nehir ağzı ilk sırayı aldı. Antalya'daki tür çeşitliliği bakımından en zengin alan olan Manavgat nehir ağzını 251 türle Boğazkent, 214 türle Boğaçay takip etti. Tür çeşitliliği zengini diğer alanlar Patara Antik Kenti 208, Denizkent 204, Avlan Gölü 195, Demre 185, Side 182, Akseki ve İbradı ormanları-Akseki Mezarlığı 175, Sorgun Titreyengöl Park 162, Antalya genel alan 157, Kırkgöz Han Sazlıkları 154, Belek sulak alanı 151, Perakende köyü sulak alanı 139 tür olarak sıralanıyor.

        EN ÇOK GÖZLEM BOĞAÇAYI'NDA

        Antalya'da en çok kuş gözlemi yapılan alanların başında 535 gözlem kaydıyla Boğaçay ilk sırada, 2’nci sırada 458 kayıtla Manavgat nehir ağzı, 3’üncü sırada 211 gözlemle Boğazkent var. En çok gözlem yapılan diğer alanlar Akdeniz Kent Parkı 173, Avlan Gölü 139, Kırkgöz Han Sazlıkları 125, Denizkent 118, Side 116, Göynük 103, Demre Kuş Cenneti 98, Patara Antik Kenti 90, Sorgun Titreyengöl Park 75, Karaalioğlu Parkı 73, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü 69 olarak sıralandı.

        ÜYE SAYISI 100'Ü AŞTI

        Antalya Kuş Gözlem Topluluğu kurucularından veteriner hekim Gökçe Coşkun, 5 yıl öncesine kadar üye sayıları 4-5 kişiyken son yıllarda kuş gözlemciliğine ilginin giderek arttığını, üye sayılarının da 100'ü aştığını söyledi. Üye sayısındaki artışın gözlem sayısının artmasını da sağladığını belirten Coşkun, “Bu da bölgedeki yeni türlerin ortaya çıkarılmasını sağlıyor ve eBird gibi sitelerde Antalya özelinde hareketliliği artırıyor" dedi.

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        #kuş gözlem turizmi
        #haberler
        #Antalya
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