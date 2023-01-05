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Antalya'da muz yüklü kamyonda korkutan patlama! Çevrede hasar oluştu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, muz yüklü kamyonun dorsesinde bulunan klimada patlama meydana geldi. İlçenin büyük kısmında duyulan patlama, paniğe neden olurken bazı ev ve araçlarda maddi hasar oluştu

Antalya'da muz yüklü kamyonda korkutan patlama! Çevrede hasar oluştu
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DHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, muz yüklü kamyonun dorsesinde patlama meydana geldi. Dorsedeki klimadan kaynaklandığı belirlenen patlama nedeniyle bazı ev ve araçlarda hasar oluşurken, çevrede panik yaşandı.

DORSEDEKİ KLİMA PATLADI

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre; Yeni Mahalle'de dün saat 21.00 sıralarında muz yüklü kamyonun arkasında bağlı olan kapalı dorsenin klimasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İLÇENİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE DUYULDU

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

İlçenin büyük kısmından duyulan patlama sonrası dorse kullanılamaz hale geldi. Çevreye saçılan parçalar nedeniyle bazı ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevrede panik yaşanırken, patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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