Antalya'da Hüseyin Çon, yönetimindeki 07 AU 0310 plakalı halk otobüsü Yeşilırmak Caddesi üzerinden Varsak istikametine seyir halindeyken iddiaya göre, 07 FZA 258 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile arasında yol verme sorunu yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından iddiaya göre otomobilden inen Burhan T. otobüsün şöför mahallinin yanına gelip dışarıdan kelebek camı bölgesinden Hüseyin Çon’un kafasına demir levyeyle vurdu. Yolcuların tepkisiyle Burhan T. hızla olay yerinden uzaklaştı. Kafası kanlar içinde kalan Hüseyin Çon’a ilk müdahaleyi yolcular yaptı. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan otobüs şoförünün kafasına 6 dikiş atıldı. Olayın polise bildirilmesi üzerine saldırgan Güneş Mahallesi ara sokaklarda devriye görevi yapan ekipler tarafından yakalandı.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

İHA'da yer alan habere göre hastaneden taburcu olan Hüseyin Çon, polis merkezine gidip saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Çon’un saldırıya uğradığını öğrenen onlarca mesai arkadaşı ise otobüslerle polis merkezi önüne geldi. Yaklaşık 50 şoför işlemleri bitene kadar Hüseyin Çon'u bekledi.

"YOL VERMEDİ, ARACINI ÜZERİME SÜRDÜ, KÜFÜT ETTİ"

13 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen evli ve iki çocuk babası Hüseyin Çon, yaşananları şöyle anlattı: "VF66 hattında ilerliyordum. Araç tıklım tıklım doluydu. Kepez Belediyesi yakınında arkadaş yol vermemeye başladı. Onu geçmeye çalıştığım halde üstüme aracını sürdü, küfür etti. Az ilerleyip arabasından indi elindeki cisimle sol camdan başıma burdu. İnsanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Küfür ederek saldırdı. Kafamda 6 dikiş var. Böyle olmaması lazım ama oluyor. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Şüpheli yakalandı. Davamın peşini bırakmayacağım" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Daha kötü durumda da olabileceğini ifade eden Çon, "Aracım da doluydu, yolcuların hayatını da riske attı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ben hayatımı kaybetmiş de olabilirdim. Savcıdan tek dileğim gereken yapılsın cezalar ağırlaşsın. Sabah 05.00’da kalkıp gece yarısına kadar insanlarımıza hizmet veriyoruz, saygı istiyoruz" diye konuştu.

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