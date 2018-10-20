SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
yol verme kavgası
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Antalya'da özel halk otobüsü şoförü levyeli saldırıya uğradı

Antalya’da yol vermeme meselesi nedeniyle özel halk otobüsünün önünü keserek durduran bir kişi, şoförün başına demir levyeyle vurdu. Yolcuların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçan Burhan T., yakalanırken başına 6 dikiş atılan sürücü Hüseyin Çon saldırgandan şikâyetçi oldu

20.10.2018 - 15:09 | Güncelleme: İHA

Antalya'da Hüseyin Çon, yönetimindeki 07 AU 0310 plakalı halk otobüsü Yeşilırmak Caddesi üzerinden Varsak istikametine seyir halindeyken iddiaya göre, 07 FZA 258 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile arasında yol verme sorunu yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından iddiaya göre otomobilden inen Burhan T. otobüsün şöför mahallinin yanına gelip dışarıdan kelebek camı bölgesinden Hüseyin Çon’un kafasına demir levyeyle vurdu. Yolcuların tepkisiyle Burhan T. hızla olay yerinden uzaklaştı. Kafası kanlar içinde kalan Hüseyin Çon’a ilk müdahaleyi yolcular yaptı. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan otobüs şoförünün kafasına 6 dikiş atıldı. Olayın polise bildirilmesi üzerine saldırgan Güneş Mahallesi ara sokaklarda devriye görevi yapan ekipler tarafından yakalandı.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK

İHA'da yer alan habere göre hastaneden taburcu olan Hüseyin Çon, polis merkezine gidip saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Çon’un saldırıya uğradığını öğrenen onlarca mesai arkadaşı ise otobüslerle polis merkezi önüne geldi. Yaklaşık 50 şoför işlemleri bitene kadar Hüseyin Çon'u bekledi.

"YOL VERMEDİ, ARACINI ÜZERİME SÜRDÜ, KÜFÜT ETTİ"

13 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen evli ve iki çocuk babası Hüseyin Çon, yaşananları şöyle anlattı: "VF66 hattında ilerliyordum. Araç tıklım tıklım doluydu. Kepez Belediyesi yakınında arkadaş yol vermemeye başladı. Onu geçmeye çalıştığım halde üstüme aracını sürdü, küfür etti. Az ilerleyip arabasından indi elindeki cisimle sol camdan başıma burdu. İnsanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Küfür ederek saldırdı. Kafamda 6 dikiş var. Böyle olmaması lazım ama oluyor. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Şüpheli yakalandı. Davamın peşini bırakmayacağım" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Daha kötü durumda da olabileceğini ifade eden Çon, "Aracım da doluydu, yolcuların hayatını da riske attı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ben hayatımı kaybetmiş de olabilirdim. Savcıdan tek dileğim gereken yapılsın cezalar ağırlaşsın. Sabah 05.00’da kalkıp gece yarısına kadar insanlarımıza hizmet veriyoruz, saygı istiyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X