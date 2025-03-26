Antalya'da plastik kapaklar ürüne dönüşüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği proje kapsamında farkındalık yaratmak ve plastik atıkların nelere dönüşebileceğini anlatmak amacıyla plastik şişelerden toplanan kapakları geri dönüştürüyor.

Plastik kapaklar toplanıyor ve özel makinalarla işlenerek ilk etapta anahtarlık ve bardak altlığı gibi kullanışlı ürün dönüştürülüyor. Üretilen anahtarlık ve bardak altlıkları, farkındalık atölyelerine katılanlara hediye edilerek çevre bilincinin yaygınlaşması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Birim sorumlusu Ahu Nur Şahin, plastik kapakların geni dönüştürülmesi projesiyle atıkların nasıl değerlendirebileceklerini ve doğal yaşama nasıl katkı sağlayabileceklerini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Şahin, "Kapakları belirli miktarlarda kırarak pnömatik enjeksiyon makinesiyle yeniden işliyoruz. Böylece atıkları faydalı ürünlere çeviriyoruz. Amacımız atık miktarını azaltmak ve atıksız yaşama geçişi desteklemek. Bu sürece yetişkinlerden çocuklara kadar herkesi dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi.