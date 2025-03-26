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        Haberler Gündem Çevre Antalya'da plastik kapaklar ürüne dönüşüyor | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir, plastik kapakları ürüne dönüştürüyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, plastik şişelerden toplanan plastik kapakları Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ndeki özel makinalarla anahtarlık ve bardak altlığı gibi ürünlere dönüştürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:30
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        Antalya'da plastik kapaklar ürüne dönüşüyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor.

        Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği proje kapsamında farkındalık yaratmak ve plastik atıkların nelere dönüşebileceğini anlatmak amacıyla plastik şişelerden toplanan kapakları geri dönüştürüyor.

        Plastik kapaklar toplanıyor ve özel makinalarla işlenerek ilk etapta anahtarlık ve bardak altlığı gibi kullanışlı ürün dönüştürülüyor. Üretilen anahtarlık ve bardak altlıkları, farkındalık atölyelerine katılanlara hediye edilerek çevre bilincinin yaygınlaşması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Birim sorumlusu Ahu Nur Şahin, plastik kapakların geni dönüştürülmesi projesiyle atıkların nasıl değerlendirebileceklerini ve doğal yaşama nasıl katkı sağlayabileceklerini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Şahin, "Kapakları belirli miktarlarda kırarak pnömatik enjeksiyon makinesiyle yeniden işliyoruz. Böylece atıkları faydalı ürünlere çeviriyoruz. Amacımız atık miktarını azaltmak ve atıksız yaşama geçişi desteklemek. Bu sürece yetişkinlerden çocuklara kadar herkesi dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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