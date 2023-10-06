Antalya Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu Antalya Havalimanı'nda elektrik kablo sistemindeki arıza nedeniyle uçuşlar durduruldu. Havalimanına iniş yapacak uçaklar başka bir havalimanına yönlendirildi

Antalya Havalimanı apron bölgesinde bulunan elektrik kablo sistemindeki arıza nedeniyle uçuşlar durduruldu.

DHA'da yer alan habere göre havalimanına iniş yapacak uçaklar başka bir havalimanına yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde elektrik kablo sisteminde meydana gelen arıza sonrası uçaklar Antalya havalimanına iniş ve havalimanından kalkış yapamıyor. Kalkış yapacak uçaklarda saatlik rötar meydana gelirken iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur attı.

Arızanın kısa sürede giderilmemesi üzerine iniş yapması planlanan uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Arıza giderme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

REKLAM

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir