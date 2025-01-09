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        Antalya'da yağmur suyu master plan çalışmasına başlandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 19 ilçede yağmur suyu master plan çalışmasına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:55
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        Antalya'da yağmur suyu master plan çalışması
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 19 ilçede yağmur suyu master plan çalışmasına başladı.

        Antalya Su ve Atıksu idaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Yağmur Suyu Master Planı Toplantısı'na, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası AŞ Antalya Bölge Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, ALDAŞ ve Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

        Toplantıda, son dönemdeki sel ve su baskınlarının önlenmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toplantıda yaptığı konuşmada, plan kapsamında 2025'te ihale sürecini, 2026-2027 yıllarında ise 14 ilçede master plan çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Bu planı yaparken kentte zaman zaman meydana gelen taşkın afetlerine karşı da kısa vadede çözümler üretecek projeleri de yürüttüklerini anlatan Böcek, "İklim değişikliğinin getirdiği sonuç olarak önümüzdeki dönemlerde benzer sorunların yaşanmaması adına problem yaşanabilecek alanların tespit edilmesi, yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin, planlamaların yapılarak hayata geçirilmesi, kurumlararası gerekli işbirliğinin sağlanması ve yapılan çalışmaları paylaşmak üzere toplantıyı yaptık" ifadelerini kullandı.

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