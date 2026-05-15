Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Antalya'da yumurta bırakmaya başladılar | Son dakika haberleri

        Antalya'da caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılot Sahili'ne gelen nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar yuva yaparak yumurta bırakmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yumurta bırakmaya başladılar

        Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle yürütülen çalışmalarda, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda caretta caretta yuvaları belirlendi.

        EKAD Kızılot Bölgesi Proje Koordinatörü Biyolog Fatih Polat, iklim koşullarından dolayı suların geç ısındığını ve bu nedenle önceki yıllara göre yuvalamaların geç başladığını söyledi.

        Geçen yıl ilk yuvanın 24 Nisan'da, bu yıl ise 14 Mayıs'ta tespit edildiğini belirten Polat, "Yaklaşık 20 günlük bir fark var. Bu da havaların soğuk olması, suların geç ısınması nedeniyle oldu. Bundan sonraki süreçte, havaların ısınacağı haziran ve temmuz aylarının en yoğun dönemler olacağını kestirebiliyoruz" dedi.

        Polat, yuvalama döneminin başlamasıyla kumsaldaki aktivitelerin en aza indirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, otellerin kumsallarını düzenlemesi, ağır tonajlı araçların sahillere girmemesi ve çevrenin temiz tutulmasının caretta carettaların korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Papyonlu kedi 'Foça', emekli çiftin hayatını değiştirdi

        Antalya'da her ikisi de 80 yaşındaki Müge-Süleyman Sayın çifti, 8 yıl önce sahiplendikleri 'Foça' isimli kedileriyle kurdukları bağ sayesinde hem sosyalleştiklerini hem de aktif yaşam sürmeye başladıklarını söyledi. Sayın çifti; papyon takıp pazara, yürüyüşe ve parka birlikte gittikleri Foça için "O...
        #antalya haberler
        #caretta caretta
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Alkış süresi uygulaması değişti