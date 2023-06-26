Tarihi çarşı `bağımlı oteli' gibi

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DHA

Antalya'da şehrin ortasındaki tarihi Demirciler Çarşısı içerisinde Soba Müzesi olarak yapılan ancak bir süre sonra kahve firmasına kiralanan yapı, bu firmanın da kapanmasıyla kaderine terk edildi. Madde bağımlılarının otel gibi kullandığı alanla ilgili şikayetçi olan çarşı esnafı, insanların bu kişiler nedeniyle çarşıya girmediğini belirtti.

BAĞIMLILARIN VE EVSİZLERİN MEKANI OLDU Kentin simgelerinden, tarihi yaklaşık 80 yıl öncesine dayanan Demirciler Çarşısı, 2008 yılında yenilendi. Çarşıda el emeği geleneğini sürdüren demirci, sobacı ve kalaycılar işlerine devam ediyor. Yenilenen çarşının ortasına kule şeklinde yapılan 'Soba Müzesi' ise bir süre sonra bir kahve firmasına verilerek kafe yapıldı. Ancak kafe bir süre sonra kapandı. Kafenin kapanmasının ardından kule şeklindeki alan, madde bağımlılarının ve evsizlerin mekanı haline geldi.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRIŞ ETMİYORLAR Gün içerisinde çarşının ortasında alana gelen kimliği belirsiz kişiler çevredeki kişilere aldırış etmeden uyumaya başlıyor. Akşamları ise yapının 3 giriş kapısına çarşaf çeken kişiler, adeta evleri gibi alanı kullanıyor ve çarşı içerisini kirletiyor. Çarşı esnafı, bu kişiler yüzünden zaten az olan müşterilerinin çarşıya girmeye korktuklarını ve önlem alınmasını istedi. Geçen hafta çarşıdaki bazı dükkanların kapılarının tuvalet gibi kullanılmaya başlanmasının ardından bir araya gelen esnaf, çözüm istediklerini belirten dilekçelerini Muratpaşa Kaymakamlığı'na verdi.

"BURADA KİMSE İŞ YAPAMIYOR" Duruma bir çözüm bulunmasını isteyen çarşının 20 yıllık esnafı Tayyar İlgün, "İş yerlerimizin yanında bulunan kule önceden Soba Müzesi'ydi. Sonra kahveci oldu ve onlar da kapattı. Ondan sonra burası resmen uyuşturucu bağımlılarının oteli gibi oldu. Buraya çadır kuruyorlar, kapıları birileri sahiplenmiş. Dükkanların önünde ateş yakıyorlar, tuvaletlerini yapıyorlar. Bu insanlar, gelip geçenleri rahatsız ettiği için çarşıya kimse girmiyor. Biz burada esnafız ve zarar görüyoruz. Burada kimse iş yapamıyor. Az sayıda gelen kişi var bunlar yüzünden onlar da gelmek istemiyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.