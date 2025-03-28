2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi! Antalya'da, aynı evde 1 Şubat'ta annesi, 16 Mart'ta ise babası ölü olarak bulunan 51 yaşındaki Bahadır Yılmaz'ın, aynı dairede cansız bedeni bulundu. Yılmaz'ın elinde ve vücudunun üzerinde bulunan elektrik kablosu ile yanında elektrikli battaniye bulunduğu öğrenildi

Habertürk / İHA Giriş: 28.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:13 facebook

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