        Antalya haberleri: Anne ve oğlu bir gün arayla düşüp öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Anne ve oğlu bir gün arayla düşüp öldü!

        Antalya'da, yürek yakan bir olay yaşandı. 5 yaşındaki oğlu A.Y.Ö.'yü 8'inci kattan düşerek kaybeden Ukrayna asıllı anne 45 yaşındaki Yulya Zahadan, olaydan bir gün sonra aynı binada balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:10 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:21
        Anne ve oğlu bir gün arayla düşüp öldü!
        Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y.Ö. isimli çocuk, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

        BİR GÜN SONRA DA ANNESİ DÜŞTÜ

        İHA'da yer alan habere göre acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı binada balkondan düştüğü öğrenildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
