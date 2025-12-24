Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y.Ö. isimli çocuk, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

BİR GÜN SONRA DA ANNESİ DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı binada balkondan düştüğü öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.