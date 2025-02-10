Antalya'da olay, Alanya’nın Kestel Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddialara göre düğün yapmak için toplanan yabancı uyruklu vatandaşlar, başka bir grubun sahneye çıkmasından dolayı rahatsız oldu.

DÜĞÜN SAHİPLERİ İTİRAZ ETTİ İHA'daki habere göre bunun üzerine düğün sahiplerinden itirazlar geldi. Sahneye çıkan grup ile düğün yakınları arasında sözlü kavga oluştu.