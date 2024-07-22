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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda | HABERLER | Son dakika haberleri

        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!

        Antalya'da, servis minibüsü ile motosikletin karıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Nurten Altun, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Feci kazanın kamera görüntüsü de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:30
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        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
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        Antalya'nın Serik ilçesi Karadayı Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde, 9 Temmuz'da meydana gelen kazada Nurten Altun (18) idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü çarpıştı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan Nurten Altun ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        HAYATA 13 GÜN TUTUNABİLDİ

        13 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Nurten Altun bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Nurten Altun'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Nurten Altun'un cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da defnedileceği öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Altun'un hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde Nurten Altun'un kullandığı motosiklet ile servis minibüsünün kavşakta çarpışması, motosikletten düşen Altun'un yerde hareketsiz kaldığı anlar görüldü.

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