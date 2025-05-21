Trajik olay! Annesi onun uyuduğunu sanıyordu!
Antalya'da, sabah denize gitmek için evden çıkan anne Zeynep Elgün, geri döndüğünde uyuduğunu sandığı 44 yaşındaki oğlu Orçun Elgün'ü hareketsiz buldu. Elgün'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi
Antalya'da olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 444. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi.
ANNE EVDEN ÇIKTI DENİZE GİTTİ
İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, Zeynep Elgün, sabah erken saatlerde oğlu Orçun Elgün'ün (44) uyuduğunu düşünerek denize gitmek için evden çıktı.
UYANDIRAMAYINCA 112'Yİ ARADI
Birkaç saat sonra Altınkum Mahallesi'ndeki evine geri dönen anne, oğlunu hala yatakta görünce uyandırmak istedi. Oğlu Orçun Elgün'ü tüm çabalarına rağmen uyandıramayan anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
İhbar üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Orçun Elgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekibi sevk edilirken, belediye tabibi Elgün'ün ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Elgün'ün cansız bedeni Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.