Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Yaşlı kadının evinde çıkan yangın ağlattı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadının evinde çıkan yangın ağlattı!

        Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, dışarı çıkamayan 84 yaşındaki Hasibe Büyükdemir hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı kadının evinde çıkan yangın ağlattı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da yürek yakan olay, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi, Nurlular Küme Evleri mevkiinde, dün saat 19.00 sıralarında tek katlı müstakil evde yaşandı.

        EVDE ALEVLER YÜKSELDİ

        DHA'daki habere göre evde yalnız olan Hasibe Büyükdemir'in (84) evinde yangın çıktı. Yaşlı kadın dışarı çıkamadı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Büyükdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

        EVDE OLMAYAN EŞİ KURTULDU

        Cansız beden Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Büyükdemir'in eşi Şevket Büyükdemir'in (86) yangın sırasında evde bulunmadığı belirtildi. Jandarma yangına ilişkin inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı (19) öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı (25) yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları için olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak