Yaşlı kadının evinde çıkan yangın ağlattı!
Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, dışarı çıkamayan 84 yaşındaki Hasibe Büyükdemir hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi
Antalya'da yürek yakan olay, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi, Nurlular Küme Evleri mevkiinde, dün saat 19.00 sıralarında tek katlı müstakil evde yaşandı.
EVDE ALEVLER YÜKSELDİ
DHA'daki habere göre evde yalnız olan Hasibe Büyükdemir'in (84) evinde yangın çıktı. Yaşlı kadın dışarı çıkamadı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Büyükdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.
EVDE OLMAYAN EŞİ KURTULDU
Cansız beden Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Büyükdemir'in eşi Şevket Büyükdemir'in (86) yangın sırasında evde bulunmadığı belirtildi. Jandarma yangına ilişkin inceleme başlattı.