Alanya´da eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis



Engin ANAK/ ALANYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, tartıştığı eşi Gönül Yılmaz'ı (43) gittiği markette av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Yahya Yılmaz (52), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Ekim 2021'de Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın bulunduğu markete gitti. Eşiyle tartışan Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde ona ateş etti, ardından silahı çenesine dayayıp ateşledi. Yaralı Yahya Yılmaz, marketten emekleyerek çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gönül Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gönül Yılmaz'ın cenazesi Akseki ilçesinde toprağa verildi. Yahya Yılmaz ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı. 14 Eylül´de görülen duruşmanın ardından mahkeme heyeti davayı 11 Kasım´a erteledi.

Alanya 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Yahya Yılmaz ile çiftin çocukları Sena Y. ve Sefa Y., tarafların avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı. Duruşmada eşi tarafından öldürülen Gönül Yılmaz´ın kızı Sena Y. babasından şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatı Hasan Kutlay Toktaş da eylemin tasarlanarak işlendiğini ve sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

HAKSIZ TAHRİK İDDİASI

Sanık avukatı Mehmet Ali Kozpınar ise Yahya Yılmaz´ın aldatma olaylarından sonra haksız tahrik altında eşini öldürdüğünü öne sürerek, kendisini de öldürmeye çalışmasının bunun göstergesi olduğunu söyledi. Sanık Yahya Yılmaz ise eşini öldürdüğünden dolayı pişman olduğunu söyledi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Yahya Yılmaz´a, `Eşe karşı kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Engin ANAK

2022-11-11 19:02:31



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