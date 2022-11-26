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Bakımsızlık tarihi surları 'yeşertti'

DHA

Bakımsızlık tarihi surları 'yeşertti'


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtini çevreleyen surlar, bakımsızlık nedeniyle yeşerdi. Yüzlerce yıldır ayakta duran surların üstlerinde ve yanlarında otlar ve farklı bitkiler oluştu.
Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapılan Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtini her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist, ziyaret ediyor. Tarihi evlerin ve kalıntıların arasında yer alan semti ise büyük bölümü 1930'lu yıllarda yıkılmış ancak bir kısmı hala ayakta kalan surlar çevreliyor. Surların zaman zaman restorasyonu ve temizliği yapılıyor.
Kaleiçi'nin ana giriş kapısı olarak bilinen Kale Kapısı'ndaki kentin simgeleri haline gelen, Selçuklu döneminde yapılan Yivli Minare ve geçen günlerde yıllar önce fırtına nedeniyle yıkılan kubbesi yerine konulan tarihi Saat Kulesi'nin yanındaki surlar ise bakımsızlık nedeniyle adeta yeşerdi.
Her gün binlerce kişinin önünden geçtiği surların üstünde ve yanlarında otlar ile farklı bitkiler oluştu. Yüzyıllardır ayakta duran surların, bakımsızlık nedeniyle atıl kalması dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-11-26 09:53:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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