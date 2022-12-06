Sivasspor´da hazırlıklar devam ediyor

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Mustafa AKIN / BELEK,(Antalya),(DHA) Sivasspor, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya Belek'teki çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antremandan görüntüler

Rıza Çalımbay´ın görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN

2022-12-06 18:30:36



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