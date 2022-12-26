Gözyaşları arasında evlerinde çıkan yangını izlediler

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bu sırada dışarıda olan, haberi duyunca olay yerine gelen Köpük ailesi söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Konuksever Mahallesi 806 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Dumanları görenler, durumu 12 Acil Çağrı Merkezi ile ev sahipleri Hasan Hüseyin-Sevcan Köpük çiftine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Balkondaki elektrikli köz makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesi ile söndürüldü.
ÇALIŞMALARI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER
Köpük çiftinin çocuklarını okuldan aldıktan sonra hastaneye gittiği, yangın çıktığında ise eczanede oldukları öğrenildi. Yangın haber alıp, gelen Hasan Hüseyin Köpük yukarıya çıkarken, eşi Sevcan Köpük ile 2 çocuğu gözyaşlarıyla söndürme çalışmalarını izledi.
Hasan Hüseyin Köpük, "Hastaneye ve okula gittik. Sonra arka sokakta yer alan eczaneye geldik. O esnada komşular arayarak 'Eviniz yanıyor, itfaiye geldi' diye haber verdi. Biz de hemen geldik. Balkondan çıktığı söylendi. Isıtıcı vardı ama kapalıydı, muhtemelen şase yaptı. Yangın balkondan içeri girmedi. Balkonda çıkmış olması, büyük hasarı önlemiş oldu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-12-26 14:01:52
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