Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü



Ahmet İSTEK/ANTALYA,(DHA) TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Denizli yöresine ait, 'Cemilem' türküsünü, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yazıp kendisine gönderdiği sözlere göre uyarlayıp seslendirdi. Sosyal medya hesaplarından 'EYT'li Cemilem' türküsünü paylaşan Ezgü, binlerce beğeni ve etkileşim aldı. Eşinin de EYT'li olduğunu belirten Sümer Ezgü, "Yılbaşından önce söz vermiştim. Sözlerini sizin yazdığınız EYT'li Cemile'yi yılbaşından önce yetiştireceğim diye. Sözümde durdum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, prim gün sayısı ile yılını tamamlayan 2 milyon 250 bin sigortalının yaşa takılmadan emekli olacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Sümer Ezgü, Denizli yöresine ait 'Cemilem' türküsü için EYT'li takipçilerinin kendisine gönderdiği sözleri yeniden uyarlayıp bestelediği 'EYT'li Cemilem' eserini sosyal medya hesabından paylaştı.

EYT'lileri kutlayan Sümer Ezgü, eşinin de yaş nedeniyle emekli olmayı beklediğini belirterek, milyonlarca kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sevindiğini söyledi. Sümer Ezgü, "Yılbaşından önce söz vermiştim. Sözlerini sizin yazdığınız EYT'li Cemile'yi yılbaşından önce yetiştireceğim diye. Sözümde durdum. Bu arada söyleyeyim benim eşim de bir EYT'li. Bugünlerde çok güzel haberler olduğu için hepiniz çok mutlusunuz. Yılbaşından sonra kesinleşecek kararla emekliliğinizin hayırlı olmasını diliyorum, sizlere sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun kalbim sizinledir" dedi.

'EYT'Lİ CEMİLEM' TÜRKÜSÜ

Ezgü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı 'EYT'li Cemilem' türküsünün sözleri ise şöyle;

Cemilem'in kocası olmuş emekli, imanım

Primlerini yatırmış yaşını da doldurmuş besbelli

Gaydırı gubbak Cemilem nasıl nasıl edelim biz bu işe

EYT'yi bekliyoruz biz de olacağız emekli kısmetse

Cemilemin kendisi de EYT'ye takılmış, imanım

Primini yatırmış Cemilem yaşını da bekliyor besbelli

Gaydırı gubbak Cemilem yasa da gelecek meclise

Emekli de olcen kasım kasım kasılcen sen bu işe

Gaydırı gubbak Cemilem, nasıl nasıl edelim biz bu işe

Emeklide olcen hakkını da alcen kısmetse. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2022-12-29 11:22:04



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