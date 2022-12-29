Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü

DHA

Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü


Ahmet İSTEK/ANTALYA,(DHA) TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Denizli yöresine ait, 'Cemilem' türküsünü, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yazıp kendisine gönderdiği sözlere göre uyarlayıp seslendirdi. Sosyal medya hesaplarından 'EYT'li Cemilem' türküsünü paylaşan Ezgü, binlerce beğeni ve etkileşim aldı. Eşinin de EYT'li olduğunu belirten Sümer Ezgü, "Yılbaşından önce söz vermiştim. Sözlerini sizin yazdığınız EYT'li Cemile'yi yılbaşından önce yetiştireceğim diye. Sözümde durdum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, prim gün sayısı ile yılını tamamlayan 2 milyon 250 bin sigortalının yaşa takılmadan emekli olacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Sümer Ezgü, Denizli yöresine ait 'Cemilem' türküsü için EYT'li takipçilerinin kendisine gönderdiği sözleri yeniden uyarlayıp bestelediği 'EYT'li Cemilem' eserini sosyal medya hesabından paylaştı.
EYT'lileri kutlayan Sümer Ezgü, eşinin de yaş nedeniyle emekli olmayı beklediğini belirterek, milyonlarca kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sevindiğini söyledi. Sümer Ezgü, "Yılbaşından önce söz vermiştim. Sözlerini sizin yazdığınız EYT'li Cemile'yi yılbaşından önce yetiştireceğim diye. Sözümde durdum. Bu arada söyleyeyim benim eşim de bir EYT'li. Bugünlerde çok güzel haberler olduğu için hepiniz çok mutlusunuz. Yılbaşından sonra kesinleşecek kararla emekliliğinizin hayırlı olmasını diliyorum, sizlere sağlıklı mutlu bir yaşam diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun kalbim sizinledir" dedi.
'EYT'Lİ CEMİLEM' TÜRKÜSÜ
Ezgü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı 'EYT'li Cemilem' türküsünün sözleri ise şöyle;
Cemilem'in kocası olmuş emekli, imanım
Primlerini yatırmış yaşını da doldurmuş besbelli
Gaydırı gubbak Cemilem nasıl nasıl edelim biz bu işe
EYT'yi bekliyoruz biz de olacağız emekli kısmetse
Cemilemin kendisi de EYT'ye takılmış, imanım
Primini yatırmış Cemilem yaşını da bekliyor besbelli
Gaydırı gubbak Cemilem yasa da gelecek meclise
Emekli de olcen kasım kasım kasılcen sen bu işe
Gaydırı gubbak Cemilem, nasıl nasıl edelim biz bu işe
Emeklide olcen hakkını da alcen kısmetse. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2022-12-29 11:22:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ANTALYA HAVALİMANI&#039;NDAKİ İNCELEMELERİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ANTALYA ...
(Görüntülü) YILBAŞINDA TURİSTİK OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 80&#039;İ AŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YILBAŞINDA TURİSTİK OTELLERDE DOLULUK ...
(Görüntülü) DENİZİN DİBİNDE KLOZET, İNŞAAT DEMİRİ, MAMA SANDALYESİ GÖRÜNTÜLEDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZİN DİBİNDE KLOZET, İNŞAAT DEMİRİ, ...
Denizin dibinde klozet, inşaat demiri, mama sandalyesi görüntülediler
YEREL HABERLER Denizin dibinde klozet, inşaat demiri, mama ...
Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
YEREL HABERLER Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
Alanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın bahçesine devrildi
YEREL HABERLER Alanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın ...
Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
Alanyaspor -  Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor -  Kayserispor maçının ardından
Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
Alanyaspor - Kayserispor: 3-1
YEREL HABERLER Alanyaspor - Kayserispor: 3-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
GÜNCELLEME - Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
"Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik" projesiyle okullara malzeme desteği
YEREL HABERLER "Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik" projesiyle ...
Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle ...
Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli ...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı:
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, AA'nın ...
(Görüntülü) DİYETİ BOZAN KEDİ &#039;EDWARD&#039;, ASMA TAVANDAN DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYETİ BOZAN KEDİ 'EDWARD', ...
Kedi, asma tavanı çökertti; iş yeri sahibi, `diyeti bozmuş´ dedi
YEREL HABERLER Kedi, asma tavanı çökertti; iş yeri sahibi, `diyeti ...
Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
(Görüntülü) KAŞ&#039;TA 3 KAÇAK KONTEYNER KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAŞ'TA 3 KAÇAK KONTEYNER KALDIRILDI
(Görüntülü) 31 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 31 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN YAKALANDI
Antalya'da 5 bin 484 operasyonla uyuşturucu satıcılarına darbe indirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 5 bin 484 operasyonla uyuşturucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.