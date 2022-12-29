491 yıla kadar hapisle yargılanan sanıkların beraatı onandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

491 yıla kadar hapisle yargılanan sanıkların beraatı onandı

DHA

491 yıla kadar hapisle yargılanan sanıkların beraatı onandı


Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 yıl önce başlatılan soruşturmada; 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından toplam 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezasıyla yargılanan 16 sanıktan 15'i hakkında verilen beraat, biri hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis ve 15 bin TL adli para cezası kararı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Ceza Dairesi tarafından onandı.
Manavgat ilçesinde Aralık 2019'da jandarma operasyonunda, 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ve M.A tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, avukatlarının itirazıyla 31 Aralık akşamı yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından aralarında banka şubesi müdürünün de bulunduğu K.Ç., A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P. de gözaltına alındı. 7 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 16 şüphelinin 11 ayrı suçu 48 kez işledikleri, böylelikle 84 milyon 527 bin 889 lira haksız kazanç sağladıkları anlatıldı. Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde otelleri bulunan iş insanı E.B.'nin suç örgütünün yöneticisi olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelilerin Danimarkalı T.L.F.'nin otelini, muvazaalı işlemlerle elinden aldıkları, Şubat 2017'de 30 bin lira verip, boş senede imza attırdıkları H.Ş. hakkında aynı yılın ekim ayında 180 bin liralık icra takibi başlattıkları ifade edildi.
Şüphelilerden E.B.'nin, 2 otel inşaatı karşılığında sözleşme yaptığı bir inşaat firmasını ödeme yapmayıp, ekonomik olarak zor duruma düşürdüğü, suç çetesinin alacak ve borcun kalmadığına dair sahte hesap mutabakatı yaptığı, 2013 yılında da E.Y.'ye kefil olduğu 200 bin liralık borç karşılığında 1 milyon liralık icra takibi başlatıldığı belirtilen iddianamede, E.B.'nin sahibi olduğu otelin arazisini, sahiplerinden E.D.'ye imzalatılan senedin icraya konularak alındığı ve otelde animasyon hizmeti veren T.K.'nin 163 bin liralık alacağının da ödenmediği anlatıldı.
15 ŞÜPHELİ BERAAT ETTİ
İddianamede E.B. ve K.B.'nin örgüt yöneticisi, diğer şüphelilerin örgüt elemanı olduğu; planlı ve organize bir şekilde 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirtildi. Şüpheliler hakkında toplam 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istenen iddianameyi kabul eden Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl mayıs ayında görülen davada, 16 şüpheliden 15'i beraat etti. F.Ö.'nün ise şikayetçi M.B.'ye yönelik 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçunu işlediği belirtilip, 2 yıl 6 ay hapis ve 750 gün karşılığı 15 bin TL adli para cezası verildi.
BAM İSTİNAF BAŞVURULARINI REDDETTİ
Kararın temyiz edilmesiyle dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 9'uncu Ceza Dairesi'ne gönderildi. Antalya BAM 9'uncu Ceza Dairesi tarafından dün verilen kararda, her sanık ve olay için ayrı ayrı, "Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; yerel mahkemenin vermiş olduğu kararda usul ve yasaya herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşıldığından, istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine, oy birliğiyle karar verildi" ifadeleri yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-12-29 12:05:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Adliyesinin adli emanetinde binlerce delil sıkı korunuyor
YEREL HABERLER Antalya Adliyesinin adli emanetinde binlerce delil ...
(Görüntülü) SÜMER EZGÜ&#039;DEN &#039;EYT&#039;Lİ CEMİLEM&#039; TÜRKÜSÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SÜMER EZGÜ'DEN 'EYT'Lİ ...
Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü
YEREL HABERLER Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü
(Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ANTALYA HAVALİMANI&#039;NDAKİ İNCELEMELERİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ANTALYA ...
(Görüntülü) YILBAŞINDA TURİSTİK OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 80&#039;İ AŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YILBAŞINDA TURİSTİK OTELLERDE DOLULUK ...
(Görüntülü) DENİZİN DİBİNDE KLOZET, İNŞAAT DEMİRİ, MAMA SANDALYESİ GÖRÜNTÜLEDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZİN DİBİNDE KLOZET, İNŞAAT DEMİRİ, ...
Denizin dibinde klozet, inşaat demiri, mama sandalyesi görüntülediler
YEREL HABERLER Denizin dibinde klozet, inşaat demiri, mama ...
Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
YEREL HABERLER Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
Alanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın bahçesine devrildi
YEREL HABERLER Alanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın ...
Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
Alanyaspor -  Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor -  Kayserispor maçının ardından
Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
Alanyaspor - Kayserispor: 3-1
YEREL HABERLER Alanyaspor - Kayserispor: 3-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
GÜNCELLEME - Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
"Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik" projesiyle okullara malzeme desteği
YEREL HABERLER "Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik" projesiyle ...
Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle ...
Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli ...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı:
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, AA'nın ...
(Görüntülü) DİYETİ BOZAN KEDİ &#039;EDWARD&#039;, ASMA TAVANDAN DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYETİ BOZAN KEDİ 'EDWARD', ...
Kedi, asma tavanı çökertti; iş yeri sahibi, `diyeti bozmuş´ dedi
YEREL HABERLER Kedi, asma tavanı çökertti; iş yeri sahibi, `diyeti ...
Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.