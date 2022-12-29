Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor

DHA

Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da Fraport-TAV ortaklığının işletmeciliğini yaptığı Antalya Uluslararası Havalimanı'nda 35 milyon olan yolcu kapasitesini 80 milyona yükseltecek 750 milyon euroluk yeni iç ve dış terminallerinin genişletilmesi çalışmalarını yerinde inceledi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, Fraport-TAV Antalya Havalimanı'ndaki incelemelerine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik ve İbrahim Özer, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve bakanlık bürokratları katıldı. Bakan Karaismailoğlu, iç ve dış hat terminallerindeki genişletme çalışmaları alanlarında incelemelerde bulunarak, brifing aldı. 
750 MİLYON EUROLUK YATIRIM
Antalya'nın dünyanın turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu yönde gelişen, büyüyen Türkiye ve bunun cazibesini artıran Antalya'nın önündeki bütün sıkışıklıkları ortadan kaldırmak ve önümüzdeki yıllarda önümüze gelecek problemleri çözmek için bugünden önemli adımlar atıyoruz. O yüzden bugün 35 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet vermeye çalışan havalimanımızın gelişen, büyüyen ve turizmde Türkiye cazibesinin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmak için geçen yıl aralık başında önemli bir ihale yapmıştık. Yaklaşık 750 milyon euroluk yatırım planladık burada. Çünkü önümüzdeki yıllardaki talebi karşılamak için bu yatırımı yapmamız gerekiyordu" dedi. 
YOLCU KAPASİTESİ 80 MİLYONA YÜKSELİYOR
Bu yatırımlarda dış ve iç hat terminalleri, mevcut kuleler, VIP ve CIP binalarının düzenlenmesi olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Bunların sonucunda da burada 35 milyon olan kapasiteyi 80 milyona çıkartmak için önemli bir ihale yaptık. Bunun en kolay yolu 750 milyon euroluk bir yatırımı devletimizin bütçesinden bize bütçe aktarılsa yapabilirdik. Ama biz böyle yapmadık. Devletimizin bütçesinden bir kuruş çıkmadan tam 750 milyon euroluk yatırımı hem işletmeciye yaptırıyoruz, ayrıca işletmecinin de 2025 yılı sonrasında tam 25 yıllık işletme süresi içerisinde de 8 milyar 555 milyon euroluk işletme kira getirisinin de yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon eurosunu kasım ayında devletimizin bütçesine koyduk. Yaklaşık bu da 2025 yılına kadar tam 15 milyar liralık bugünkü değeriyle bir yatırımı devletten bir kuruş çıkmadan yapıyoruz, 45 milyar liraya yakın bir parayı da devletimizin bütçesine koyduk" dedi. 
HAVALİMANI SAYISI 60'A ÇIKIYOR
Havacılık sektörünün özellikle 2020'de başlayan pandemi sürecinde çok büyük zorluklar yaşadığına değinen Bakan Karaismailoğlu, "Bu zorlukların kalıntılarını bu yıl itibarıyla ortadan atmış bulunuyoruz. Yıl sonu itibarıyla 2019 yolculuklarına artık dönmeye başladık. 2023 yılı çok daha verimli olacak. Özellikle Antalya Havalimanı bu yıl tam 32 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı, bunu da başarılı işletme performansıyla tamamladı. Bu yatırımla birlikte burası tam 80 milyon yolcuya hizmet verebilecek, dünyanın gözde havalimanlarından biri olacak. Havacılık sektöründe özellikle ülkemizde son 20 yıldır adeta tarih yazıyoruz. 2002 yılında Türkiye genelindeki yolcu sayısı sadece 30 milyondu, 2019'da 210 milyona çıkardık ve havayolunu halkın yolu yaptık. 26 olan havalimanı sayımızı 57'ye çıkarmıştık. Devam eden Çukurova, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla 60'a çıkartacağız" diye konuştu. 
İSTANBUL HAVALİMANI 65 MİLYON YOLCUYLA BU YILI KAPATACAK
İstanbul Havalimanı'nın dünyanın 'en'lerinden biri ve transit merkezi olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Orada da kamu-özel işbirliğiyle çok güzel işbirliği gerçekleştirdik. Yaşamın olmadığı bir bölgede İstanbul Havalimanı'nı tam 10 milyar euroluk yatırımla devletimizin bütçesinden bir kuruş çıkmadan vatanımıza milletimize kazandırmış olduk. 25 yıllık işletme süresi boyunca tam 26 milyar euroluk kira geliriyle birlikte burayı işletmeye devam ediyoruz. İstanbul Havalimanı bu yılı yaklaşık 65 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla kapatacağız. İstanbul Havalimanı her ay rekor kırarak Avrupa'da birinci oluyor ve hizmet kalitesi açısından dünyadaki en iyi havalimanlarından bir tanesi olarak bütün dünyaya hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı da büyüyor. Orada da günlük 600 uçuş sayısı, 100 bin yolcu sayısıyla hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı da yazın ortalama günlük 1400 uçak ve 230 bin yolcuya hizmet vermişti. Bugünlerde de yine 1200 uçak, 200 bine yaklaşan yolcu sayısıyla kaliteli, konforlu hizmeti hem turistlere hem de kendi vatandaşlarımıza vermeye devam ediyor."
Tokat, Rize-Artvin havalimanlarının hizmete alındığını, Kayseri ve Malatya'da da yenileme çalışmaları yürütüldüğünü anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bu yatırımlar bir vizyon, anlayış meselesi, 2002 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ulaştırmanın bütün sektörlerinde adeta 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık. O yüzden Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapan vizyonsuzlara inat bugün havayolu sektörümüz rekorlar kırarak bütün dünyaya bu vizyonu göstermeye devam ediyor. İnşallah Antalya Havalimanı da gelişen, büyüyen, Türkiye cazibesini artıran Türkiye hedefi doğrultusunda 80 milyon yolcuya konforlu hizmeti verecek" diye konuştu. 
ESENBOĞA'YA 300 MİLYONLUK YATIRIM
Geçen sene Esenboğa Havalimanı'nda da başarılı bir iş gerçekleştirdiklerini anlatan Adil Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:
"Üçüncü pisti yapmamız, mevcut pistin yenilenmesi, terminal binası kapasitesinin artırılması, yeni kule inşaatlarıyla birlikte 300 milyonluk yatırım gerekiyordu. İşin en kolayı devletten alıp yapmaktı ama biz onu yapmadık, devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yine yap-işlet-devret modeliyle 300 milyon liralık yatırımı yaptıracağız ve 2025 yılı sonrasında 25 yıllık işletme ihalesini yaparak tam 560 milyon euroluk bir kira geliri garantisiyle buranın da ihalesini gerçekleştirmiş olduk. Yine bu 560 milyon euroluk kira gelirinin de yüzde 25'i 140 milyon euro bedeli de 90 gün içinde işletmeci devletimizin kasasına koyacak."
2053 HEDEFİ, 198 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Türkiye'nin geliştiği, büyüdüğü ve hedeflerin oldukça fazla olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bugüne kadar ulaştırma ve altyapı sektörüne tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı. Bakan, yatırımları şöyle sıraladı: 
"Bu yatırımla 29 bin kilometre bölünmüş yol ağı ve işletmede olduğumuz 68 bin kilometrelik karayolu, 13 bin 100 kilometreye ulaştırdığımız demiryolu yatırımları ve bunun 1400 kilometresi hızlı tren. Şu anda devam eden 4 bin 500 kilometre demir yolu ağında önemli mesafeler aldık. Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemi ülkemiz için vazgeçilmez olduğundan, biz de yatırımlarımızın yüzde 60'tan fazlasını demir yollarına yapıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimizi de belirledik. 2053 yılına kadar tam 198 milyar dolarlık yatırımı planladık, yatırımlarına başladık. Nasıl ki 2023 hedeflerimizi bugünden gerçekleştirdiysek, 2053 hedeflerimiz doğrultusunda da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Büyüyen gelişen büyük hedefler doğrultusunda, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin aslında bir dinamosu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Türkiye geneline yayılmış tam 5 bin şantiye ve hizmet noktamızda, 700 bin çalışma arkadaşımızla 7/24 çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-29 12:44:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'daki selde zarar gören iş yerleri ve araçlar için ödemeler başladı
YEREL HABERLER Antalya'daki selde zarar gören iş yerleri ve araçlar ...
491 yıla kadar hapisle yargılanan sanıkların beraatı onandı
YEREL HABERLER 491 yıla kadar hapisle yargılanan sanıkların beraatı ...
Antalya Adliyesinin adli emanetinde binlerce delil sıkı korunuyor
YEREL HABERLER Antalya Adliyesinin adli emanetinde binlerce delil ...
(Görüntülü) SÜMER EZGÜ&#039;DEN &#039;EYT&#039;Lİ CEMİLEM&#039; TÜRKÜSÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SÜMER EZGÜ'DEN 'EYT'Lİ ...
Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü
YEREL HABERLER Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü
(Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ANTALYA HAVALİMANI&#039;NDAKİ İNCELEMELERİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, ANTALYA ...
(Görüntülü) YILBAŞINDA TURİSTİK OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 80&#039;İ AŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YILBAŞINDA TURİSTİK OTELLERDE DOLULUK ...
(Görüntülü) DENİZİN DİBİNDE KLOZET, İNŞAAT DEMİRİ, MAMA SANDALYESİ GÖRÜNTÜLEDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZİN DİBİNDE KLOZET, İNŞAAT DEMİRİ, ...
Denizin dibinde klozet, inşaat demiri, mama sandalyesi görüntülediler
YEREL HABERLER Denizin dibinde klozet, inşaat demiri, mama ...
Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
YEREL HABERLER Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı
Alanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın bahçesine devrildi
YEREL HABERLER Alanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın ...
Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
Alanyaspor -  Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor -  Kayserispor maçının ardından
Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
Alanyaspor - Kayserispor: 3-1
YEREL HABERLER Alanyaspor - Kayserispor: 3-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
GÜNCELLEME - Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" ...
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
"Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik" projesiyle okullara malzeme desteği
YEREL HABERLER "Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik" projesiyle ...
Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER Antalya'da "ücretsiz klima bakımı" bahanesiyle ...
Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli ...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı:
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, AA'nın ...
(Görüntülü) DİYETİ BOZAN KEDİ &#039;EDWARD&#039;, ASMA TAVANDAN DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYETİ BOZAN KEDİ 'EDWARD', ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.