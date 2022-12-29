Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

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ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 17.03'te merkez üssü Akdeniz'in Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaş ilçesine 43 kilometre uzaklıkta, zeminden 14.64 kilometre derinlikte kaydedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2022-12-29 19:07:58



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