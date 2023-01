Bakan Kurum: İkinci el konut almak isteyen vatandaşlarımız için de çalışma yapıyoruz (3)

'SİZLERE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangında zarar gören ve TOKİ tarafından yöresel mimariye uygun yenileri yapılan ev ziyaretlerine Güzelyalı ve Ulukapı mahalleleriyle devam etti. Çift ve tek katlı evlerde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Ulukapı Mahallesi'nde açıklamada bulundu.

Yangının yaşandığı ilk andan itibaren köylere ve vatandaşların yanına gittiklerini dile getiren Bakan Kurum, "O gün eliyüzü, elleri kapkara, kaybettiği hayvanı, ağacı, ormanı için üzülen insanlarımız vardı. Ama biz ilk andan itibaren hep onların yanındaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı bir fiil, an be an takip etti. Bizler de ilk günden itibaren vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa hep onları gidermenin gayreti içerisinde olduk ve onlara bir söz vermiştik. Dedik ki, 'Biz size yeni evlerinizi, sağlam güvenli yuvalarınızı en geç bir yıl içinde yapacağız, teslim edeceğiz ve inşallah o günde evlerinize gelip sizin çayınızı, çorbanızı içip dualarınızı alacağız.' Bugün de onların mutluluğuna şahit oluyoruz, işte muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla gelip gördüğümüzde artık o acıları hepimiz unuttuk" dedi.

Ormanların da yeniden yeşerdiğini, bitki örtüsünün yeniden canlandığını belirten Bakan Kurum, "Ekolojik hayat yeniden başlıyor. Hem o tarafta bir düzenleme, rehabilitasyon yapmış olduk hem de vatandaşlarımıza evlerimizi yöresel mimariye uygun bir şekilde TOKİ Başkanlığımız eliyle bitirdik. Tabii ben öncelikle vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, bize inandıkları, güvendikleri için. Her zaman bizim yanımızda oldular Antalyalı kardeşlerimiz, biz de hiçbir zaman onları mahcup etmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir afet olsa, biz oradaydık ve afet anından bugüne kadar afetin tüm etkilerini ortadan kaldırana kadar hep yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada başladığımız 423 evimizin anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. İlk yangın Kalemler'de başlamıştı ve inşallah orada da büyük bir coşkuyla evlerini teslim edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR

2023-01-06 18:34:15



