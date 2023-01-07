Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet (3)



ERDOĞAN, ZÜLFİYE TEYZE'Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde otobüs üzerinden halka hitap ettikten sonra, 12 Aralık'ta yaşanan selden zarar gören alanları inceledi. Gavur Deresi üzerindeki köprü etrafında incelemelerde bulunan ve esnafla görüşen Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selden bir gün sonra gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde telefonla görüştürdüğü ve ziyaret edeceğini söylediği Zülfiye Ceylan'ın (75) evine uğradı. Pide restoranı işletmecisi Ceylan'ın işyerinin üst katındaki evine giden Erdoğan, selden sonra yenilenen işyeri hakkında bilgi aldı. Erdoğan'a kendi elleriyle yaptığı yaprak sarma, pide ve meyve ikram eden Ceylan'ın evinin balkonuna Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk Bayrağı astığı görüldü. Ceylan'ın evinin salonunda bulunun Recep Tayyip Erdoğan portresi de dikkati çekti.

Erdoğan'ın evini ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım. Biz ona derdimizi anlattık o da bize tamam dedi. Selde çok kötü oldu burası onları anlattım. Alt komşum 'gidiyor her şey gidiyor' diye bağırıyordu. Ben buradan bağırıyordum. Başka hiç kimse yoktu. Çocuklarıma dua ediyordum. Gidiyordu Kumluca. Su gidecek yer bulamadı dağıldı bütün sokaklara" dedi.

Yaşadıkları için üzgün olduğunu belirten Ceylan, "Çok perişan olduk hepimiz. Nasibimde bu da varmış. Cumhurbaşkanımı güzel, çok sevinçle ve mutlulukla uğurladım. Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. Uğurlar olsun dedik gitti" diye konuştu.

SOYLU'NUN SÖZ VERDİĞİ ÇAY OCAĞI YENİLENDİ

Bu arada Süleyman Soylu'nun selden sonraki ziyaretinde işyerini kendisinin yaptırma sözü verdiği Vedat Sarıyer'in çay ocağı da yenilendi. Sarıyer işyerinin içerisine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astı. İşyeri yenilendiği için mutlu olduğunu söyleyen Vedat Sarıyer, "Selin yaşandığı gün çok kötüydü. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu verdiği sözü tuttu. İşyerimiz 3 günde yenilendi. Her şey daha güzel oldu. Müşterilerim değişti ve arttı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. (DHA)Tolga YILDIRIM/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Tolga YILDIRIM

2023-01-07 18:47:17



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