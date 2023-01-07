Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet (3)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet (3)


ERDOĞAN, ZÜLFİYE TEYZE'Yİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde otobüs üzerinden halka hitap ettikten sonra, 12 Aralık'ta yaşanan selden zarar gören alanları inceledi. Gavur Deresi üzerindeki köprü etrafında incelemelerde bulunan ve esnafla görüşen Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selden bir gün sonra gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde telefonla görüştürdüğü ve ziyaret edeceğini söylediği Zülfiye Ceylan'ın (75) evine uğradı. Pide restoranı işletmecisi Ceylan'ın işyerinin üst katındaki evine giden Erdoğan, selden sonra yenilenen işyeri hakkında bilgi aldı. Erdoğan'a kendi elleriyle yaptığı yaprak sarma, pide ve meyve ikram eden Ceylan'ın evinin balkonuna Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk Bayrağı astığı görüldü. Ceylan'ın evinin salonunda bulunun Recep Tayyip Erdoğan portresi de dikkati çekti.
Erdoğan'ın evini ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım. Biz ona derdimizi anlattık o da bize tamam dedi. Selde çok kötü oldu burası onları anlattım. Alt komşum 'gidiyor her şey gidiyor' diye bağırıyordu. Ben buradan bağırıyordum. Başka hiç kimse yoktu. Çocuklarıma dua ediyordum. Gidiyordu Kumluca. Su gidecek yer bulamadı dağıldı bütün sokaklara" dedi.
Yaşadıkları için üzgün olduğunu belirten Ceylan, "Çok perişan olduk hepimiz. Nasibimde bu da varmış. Cumhurbaşkanımı güzel, çok sevinçle ve mutlulukla uğurladım. Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. Uğurlar olsun dedik gitti" diye konuştu.
SOYLU'NUN SÖZ VERDİĞİ ÇAY OCAĞI YENİLENDİ
Bu arada Süleyman Soylu'nun selden sonraki ziyaretinde işyerini kendisinin yaptırma sözü verdiği Vedat Sarıyer'in çay ocağı da yenilendi. Sarıyer işyerinin içerisine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astı. İşyeri yenilendiği için mutlu olduğunu söyleyen Vedat Sarıyer, "Selin yaşandığı gün çok kötüydü. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu verdiği sözü tuttu. İşyerimiz 3 günde yenilendi. Her şey daha güzel oldu. Müşterilerim değişti ve arttı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. (DHA)Tolga YILDIRIM/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Tolga YILDIRIM
2023-01-07 18:47:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan:
YEREL HABERLER Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, ...
Hazırlık maçında Schalke ile Zürich berabere kaldı
YEREL HABERLER Hazırlık maçında Schalke ile Zürich berabere kaldı
(Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YANGIN MAĞDURLARI İÇİN YAPILAN KONUTLARIN ANAHTAR TESLİM TÖRENİNDE KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YANGIN MAĞDURLARI ...
(Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 6&#039;LI MASADAKİ VESAYETİN ADI, SİYASİ VESAYET
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 6'LI MASADAKİ ...
Antalya'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu etkisinde araç kullanan ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, ...
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu Antalya'da toplu açılış töreninde ...
Bakan Kurum ve İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da toplu açılış töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum ve İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da ...
Bakanlar Kirişci ve Karaismailoğlu, Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakanlar Kirişci ve Karaismailoğlu, Antalya'da toplu ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli ...
Mücevher sektörü Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Mücevher sektörü Antalya'da buluştu
Antalya'da 2023 turizmi, rekorla başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 2023 turizmi, rekorla başladı
(Görüntülü) 2023 TURİZMİ TARİHİ REKORLA BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2023 TURİZMİ TARİHİ REKORLA BAŞLADI
(Görüntülü) BAKAN KURUM, MANAVGAT&#039;TA AFETZEDELERİN EVLERİNE KONUK OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KURUM, MANAVGAT'TA ...
(Görüntülü)ANTALYA&#039;DA 92 YILIN ARALIK AYI MAKSİMUM SICAKLIK ORTALAMASI REKORU KIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA'DA 92 YILIN ARALIK AYI ...
(Görüntülü)SATIŞI YASAK 26 PAPAĞAN İLE 6 SAKAYA EL KOYULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)SATIŞI YASAK 26 PAPAĞAN İLE 6 SAKAYA EL ...
Bakan Kurum, Manavgat'ta afetzedelerin evlerine konuk oldu
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Manavgat'ta afetzedelerin evlerine konuk ...
Antalya'da 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Antalya'da 92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ...
Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
YEREL HABERLER Satışı yasak 26 papağan ile 6 sakaya el koyuldu
(Görüntülü) ANTALYA - OPERATİON FORTUNA (SERVET OPERASYONU) FİLMİNİN GALASI ANTALYA?DA YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - OPERATİON FORTUNA (SERVET ...
Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune"nin özel gösterimi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation ...
Operation Fortuna (Servet Operasyonu) filminin galası Antalya´da yapıldı
YEREL HABERLER Operation Fortuna (Servet Operasyonu) filminin galası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.