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Yaylada 300 küçükbaş ile 3 gündür mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı

DHA

Yaylada 300 küçükbaş ile 3 gündür mahsur kalan aileyi belediye ekipleri kurtardı


ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Konyaaltı ilçesine bağlı Feslikan Yaylası´nda yoğun kar yağışı nedeniyle 300 küçükbaşıyla birlikte 3 gün mahsur kalan aile, Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antalya´da, önceki günlerde başlayan sağanak ve kırsal bölgelerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin fırtına uyarısı vermesi üzerine önlemleri artırıp bekleyişe geçen Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yaylalardaki kar yağışı ile birlikte harekete geçti. Ekipler, kırsal bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıp tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da merkezde yaşanan şiddetli yağışın olumsuz etkilerine müdahale etti. Yayla yollarında mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan ve kara saplanan araçları kurtaran Konyaaltı Belediyesi ekipleri, 3 gündür Feslikan Yaylası´nda mahsur kalan Fikri Bayık´ın imdadına da koştu.
'ANİ KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALDIK'
Ani kar yağışı nedeniyle ailesi ve 300´e yakın hayvanıyla Feslikan Yaylası´na yakın bir mevkide mahsur kaldığını belirten hayvan üreticisi Fikri Bayık, "Feslikan yaylasında kışların biraz kurak geçmesiyle aşağıya inmek için geç kaldık. Ani kar yağışı nedeniyle de üç gün mahsur kaldık. Konyaaltı Belediyesi'ne ve diğer kurumlara haber verdim. Belediye ekipleri, aynı zamanda dağda 15 kişilik off-road grubu dağda kalmış, onları kurtardı. Kar çok yüksekti. 2 metreyi geçen bir kar vardı. Sonra dozer yolu açıp ağıla kadar geldi. Bunda bizzat belediye başkanımızın emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. Konyaaltı Belediyesi'nin ekipleri zaten daima buralarda. Haber edilince direkt makine gönderdiler. Greyder olsun, kepçe olsun, gelip yardımcı oldular" diye konuştu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve belediye ekiplerine her daim ulaştığını ifade eden Bayık, "Geyikbayırı´nda ikamet ediyorum. Orada 1-2 ay hayvanlara kapalı alanda bakıp tekrar yukarıya çıkacağım. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)
2023-01-14 20:03:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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