Antalya'da 2B ve orman arazilerinde usulsüzlük operasyonu; 10 tutuklama

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'da tapu kadastro işleri yapan şirketin 2B ve orman arazilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 10'u tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, merkezi Döşemealtı ilçesinde bulunan tapu kadastro şirketinin Kaş, Demre ve Finike ilçelerinde 2B ve orman arazilerinin tahsislerinde usulsüzlükle milyonlarca lira vurgun yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından dün Kaş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Finike Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir memur, tapu kadastro şirketinin sahibi ve 8 personeli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bazı muhtarların da ifadesine başvurulduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2023-01-15 11:44:05



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