Antalya'da 200 işçinin kaldığı konteyner alev alev yandı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yapımı devam eden şehir hastanesinde yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteyner yandı. Yangında can kaybı olmazken, işçilerin konaklamak için kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5379 sokak üzerinde, Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımında çalışan işçilerin konaklaması için yapılan konteynerde meydana geldi. 200 kişinin kaldığı konteynerden duman ve alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçilerin de ekiplere yardım ettiği görüldü. Yangın dolayısıyla diğer konteynerde kalan işçiler alandan tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, işçiler dumandan etkilenenlere ayran verdi. Yangında yaralanan ve can kaybı olmazken, yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteyner ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekiplerinin yapacağı çalışmayla belirlenecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-01-15 15:02:40
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