Alanyasporlu Fatih Aksoy: Performansımı artırdığımı düşünüyorum



Engin ATAOĞLU / ALANYA, (DHA) Alanyaspor´un savunma oyuncusu Fatih Aksoy, "Bir aylık ara bize iyi geldi, bana da iyi geldi. Takımla beraber ben de performansımı artırdığımı düşünüyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahasında Galatasaray´ı ağırlayacak olan Corendon Alanyaspor hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde Alanyaspor´un başarılı savunma oyuncusu Fatih Aksoy ligi ve hazırlıkları değerlendirdi. Süper Lig´in lideri Galatasaray´a karşı oynayacakları maçın hazırlıklarının iyi şekilde devam ettiğini belirten Fatih Aksoy, "Hazırlıklar şu an iyi gidiyor. Galatasaray maçı var. Son maç bizim için iyi geçti. Onun moraliyle kupada son 16 maçına çok iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

"PERFORMANSIMI ARTIRDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Kendi performansı hakkında da değerlendirmede bulunan Aksoy, "Aradan sonra daha iyi döndüğümü düşünüyorum. Takım da bir performans artışı gösterdi. Güzel de bir kamp dönemi geçirdik. Sezon başında biraz eksiktik. O bir aylık ara bize iyi geldi, bana da iyi geldi. Takımla beraber ben de performansımı artırdığımı düşünüyorum" diye konuştu.

"DAHA YÜKSEK HEDEFLER KOYABİLİRDİK"

Ligi de değerlendiren Fatih Aksoy şunları söyledi: "Geçen yıl ligi iyi bir yerde bitirmiştik. Bir puanla Avrupa ligini kaçırmış, Türkiye Kupası'nda yarı final oynamıştık. Bu da benim 3'üncü sezonum. Bunlardan birinde 7, diğerinde 5´inci bitirince beklentilerin yükseldiğini biliyorduk ama hazırlık kampını biraz eksik yaptık, transferler biraz geç geldi. Aradan sonra daha iyi döndük, ilk yarıyı 24 puanla bitirdik. Bazı maçlara baktığımızda içerdeki Giresun, İstanbulspor ve Adana Demirspor maçında sanki 4-5 puan bıraktık gibi hissediyorum. Onları da alsaydık ikinci yarı biraz daha yüksek hedefler koyabilirdik. Ama son bitiriş bizim için iyi oldu. Bence 2´nci yarıya bu moralle başlayacağız. Önce kupa sonra Fatih Karagümrük maçımız var. İvmemizi artırıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz ve daha yukarılara oynamaya devam ederiz."

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Antrenmandan görüntüler

Fatih Aksoy'dan detaylar

Fatih Aksoy'un açıklamaları

Genel detaylarHABER-KAMERA: Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin Ataoğlu

2023-01-15 19:06:23



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