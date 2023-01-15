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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya´da sona erdi

DHA

TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya´da sona erdi


Namık Kemal KILINÇ / SERİK, (DHA) -Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2023 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu Seçme müsabakaları, 14-15 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek´te yer alan Antalya Golf Kulübü´nün ThePasha Golf Sahası´nda yapıldı.
İki gün üzerinden oynanan eleme müsabakalarına Klassis Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK., Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, National BGK., Antalya Gençler Golf Spor Kulübü ve Ankara Golf Kulübü´nden 27´si erkek toplam 57 sporcu katıldı. İki gün oynanan sıralama turnuvası sonrası, oyuncunun müsabakalardaki en düşük skoru değerlendirildi.
TGF Türkiye Golf Turu, bu yıl hem kadınlarda hem de erkeklerde, A ve B olmak üzere iki farklı kategoride organize edilecek. Katılımcı sayısı her kategoride en fazla 9 erkek ve 9 kadın sporcu ile sınırlandırılacak. 2023 Türkiye Golf Turu A kategorisi toplam 6 ayak, B kategorisi ise 4 ayak olarak oynanacak ve tüm kategorilerde her bir ayak 3 raunddan oluşacak. Bu şekilde A kategorisi oyuncuları toplam 18 raund, B kategorisi oyuncuları ise toplam 12 raund oynayacak.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ
2023-01-15 19:21:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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