Saklıkent'te kayakçı, sıra bekleyenlere çarptı: 4 yaralı

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Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yapan kişi duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarparken, kayakçı dahil 4 kişi yaralandı.

Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu, 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Saklıkent Kayak Merkezi, hafta sonu kayak tutkunlarının akınına uğradı. Yüzlerce kişinin ağırlandığı merkezde, saat 12.30 sıralarında kayak yapan kişi, pist sonunda duramayınca telesiyej sırasında bekleyenlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kayakçı ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbarla harekete geçen UMKE ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, yaralılara hemen müdahale etti. İsimleri açıklanmayan 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2023-01-29 14:35:21



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