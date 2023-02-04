Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-0

Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) -
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Mert Bulut
FRAPORT TAV ANTALYASPOR : Helton Leite Bünyamin Balcı, Ömer Toprak (Dk. 58 Gerxhaliu), Veysel Sarı, Güray Vural, Fredy (Dk. 79 Mehmedi), Fernando, Doğukan Sinik (Dk. 64 Ghacha), Larsson (Dk. 64 Erdal Rakip), Ndao (Dk. 79 Floranus), Luiz Adriano
GAZİANTEP FK:Günay Güvenç Ömürcan Artan (Dk. 46 Veliu), Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Jevtovic, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 84 Mirza Cihan), Maxim, Markovic, Figueiredo
GOL: Dk. 29 Fredy (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Markovic (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Larsson, Fernando, Fredy (Antalyaspor), Furkan Soyalp, Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK'yı Fredy'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.
24'üncü dakikada sağ kanattan atak geliştiren Antalyaspor'da Larsson pasını Luiz Adriano'ya verdi. Adriano'nun ceza alanı dışından penaltı noktasına doğru pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşu üstten auta çıktı.
25'inci dakikada Gaziantep FK atağında sağ çaprazda topu alan Figueiredo'nun sol ayağıyla sert şutunu Antalyaspor kalecisi Helton uzanarak güçlükle kornere çeldi.
29'uncu dakikada Luiz Adriano'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Fredy ceza alanına girdikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
39'uncu dakikada Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde topa iyi yükselen Luiz Adriano'nun sert kafa vuruşu yandan auta gitti.
48'inci dakikada Lazar Markovic ceza alanına girerek vuruş yapmak isterken takım arkadaşları Maxim ve Figueiredo'yla çarpıştı. Bu esnada top Antalyaspor savunmasına çarptı ve kaleye doğru giderken direğe çarparak oyun alanına dönerken savunma topu uzaklaştırdı.
67'nci dakikada Fernando Martins'in sol kanattan kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
74'üncü dakikada Furkan Soyalp'in pasında sol çaprazda topla buluşan Lazar Markovic'in sağ ayakla yaptığı plase yandan az farkla auta gitti.
90+7'nci dakikada Antalyaspor'da savunmasına yardıma gelen Luiz Adriano kafayla topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak yan direğe çarparak kornere gitti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Antalya
2023-02-04 21:14:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.