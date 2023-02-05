Matruşkalar 'savaş' tahribatı sonrası yeniden Dostluk Parkı'nda



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, 9 yıl önce açılan Dostluk Parkı'nda bulunan ve Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan, farklı boylarda 8 matruşka heykeli, RusyaUkrayna savaşı başladıktan sonra geçen yıl haziran ayında kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak ve boyanarak zarar verildi. Bu olayın ardından yerlerinden sökülüp tamir edilmek üzere atölyeye götürülen matruşkalar bir yıl aradan sonra yerlerine konuldu.

Rus ve Ukraynalıların hem tatil hem de yerleşik yaşam için en çok tercih ettiği kentlerden Antalya'da, 2014 yılında Konyaaltı Belediyesi'nce Liman Mahallesi'nde, Rusların geleneksel oyuncak bebek türü olan matruşkaların bulunduğu park açıldı. Bölgede yaşayan yerli ve yabancı yüzlerce insanın dinlendiği ve zaman geçirdiği park olarak bilinen Dostluk Parkı'ndaki 8 matruşka heykeline, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından, geçen yıl haziran ayında kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Boyanan matruşkalar kısa sürede temizlenerek tekrar yerine konuldu ancak kısa süre sonra bu defa yerlerinden sökülüp kırıldı. Saldırıların ardından 8 matruşkadan 5'inin tamir edilmesi için matruşka sanatçısı aranmaya başlandı. Rus Konsolosluğu tarafından ulaşılan Rus sanatçı Mihail Lobanov ile arkadaşı Pavel Sudkovetskiy'e, matruşkaları tamir etme görevi verildi. 2 sanatçı Hurma Mahallesi'ndeki atölyelerinde matruşkaları tamir etmek için çalışmalara başladı. Aradan geçen süre içinde 8 matruşkanın bakımları tamamlandı, boyandı ve tekrar yerine kondu. Konyaaltı Belediyesi ekiplerince parka getirilerek yerlerine takılan matruşkaların pırıl pırıl görüntüleri, parktan geçen yerleşik yabancıları da memnun etti.

Kentte yerleşik yaşayan Rus Lyudmila Maskevic, "Bu parkı çok seviyorum. Matruşkalar çok güzel olmuş" dedi. Kırgız asıllı Sabir Baltuşef de matruşkaların fotoğraflarını çekerek, "Matruşkalar çok güzel" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-02-05 10:31:38



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