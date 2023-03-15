Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, 245 profesyonel ve amatör golfçünün katılımıyla başladı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Golf ve National Golf Kulübü sahalarında başladı. 4 gün sürecek turnuvaya 61'i kadın toplam 245 profesyonel ve amatör golfçü katıldı. Toplam 95 bin Euro ödül dağıtılacak olan turnuvada birinci 5 bin Euro, ikinci 3 bin 500 Euro, üçüncü de 2 bin 500 Euro ödül kazanacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Turnuvadan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-03-15 14:19:38



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