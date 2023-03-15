Antalya´da denizde cesedi bulunan gencin kimliği belirlendi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da denizde bulunan cesedin, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Hüseyin Yaşar İlgen´e (18) ait olduğu belirlendi.
Konyaaltı Sahili açıklarında dün akşam saatlerinde ceset görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, cesedi Yat Limanı'na çıkardı. Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Yapılan araştırmada cesedin, 4 gün önce kayıp ihbarı yapılan Hüseyin Yaşar İlgen´e ait olduğu belirlendi. İlgen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-03-15 16:26:25
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