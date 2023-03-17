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'Depremzede ana sınıfı öğrencileri sınıfta durmak istemiyor'

DHA

'Depremzede ana sınıfı öğrencileri sınıfta durmak istemiyor'


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ depremlerinin ardından yaklaşık 50 bin kişi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli otel ve kamu kurumlarına yerleştirildi. Okul çağındaki 3 binden fazla öğrenci de okullara kaydedilerek, eğitimlerine başladı. 205 ana sınıfı öğrencisi için yerleştirildikleri yurt veya otellerde sınıflar oluşturuldu. Ana sınıfı öğretmeni Özlem Kaplan, "Çocuk oldukları için psikolojik olarak etkilenmişler, sınıfın içerisinde çok fazla durmak istemiyorlar ya da annesini, ailesini istiyorlar" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 100 binden fazla depremzede Antalya'ya getirilerek, çeşitli oteller, kamu kurumları misafirhaneleri ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Depremzedelerle birlikte Antalya gelen eğitim çağındaki 1152 ana sınıfı, 6 bin 300 ilkokul, 5 bin 579 ortaokul ve 3 bin 50 lise olmak üzere toplam 16 bin 81 öğrenci, çeşitli okullara misafir olarak kayıt yaptırdı ve eğitime tekrar başladı.
ÇOCUKLAR İÇİN BULUNDUKLARI YERDE SINIFLAR OLUŞTURULDU
Manavgat ilçesinde ise 3 bin 287 depremzede öğrenci çeşitli okullara kaydedildi. Oteller ve KYK yurtlarında kalan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarına servisle götürülürken, ana sınıfı çağındaki çocuklar için bulundukları yerde sınıflar oluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önerisi ve Manavgat Kaymakamlığı'nın teşviki ve organizasyonuyla ilçede depremzedelerin kaldıkları oteller ve KYK yurdunda, anasınıfı çağındaki 205 çocuk için derslikler oluşturuldu. Manavgat'taki anaokullarından öğretmenlerin görevlendirildiği sınıflarda, 56 yaş grubu çocuklara eğitim veriliyor.
Manavgat Havva Beyaz Anaokulu Müdürü Bünyamin Karakaya, deprem sırasında bölgede bulunanların travmayı atlatmasının uzun süreceğini belirtti. Manavgat'a gelen depremzedelerin ana sınıfı çağındaki çocukları için bulundukları yerlerde ailelerine yakın olarak eğitimlerini sürdürmelerinin doğru olacağının değerlendirildiği ve kaymakamlık tarafından gerekli organizasyonun yapıldığını anlatan Müdür Karakaya, "Biz de Havva Beyaz Ana okulu olarak Manavgat KYK öğrenci yurdunda depremzede ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmesi için ana sınıfı oluşturduk. Çocukları başka okullara, başka ana sınıflarına göndermektense burada bir sınıf oluşturup eğitim öğretimine devam etmelerinin daha verimli olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.
Depremzede ailelerinin ve çocuklarının büyük korku yaşadığını vurgulayan Karakaya, "Bu çocuklarımız, depremden dolayı buraya gelen çocuklarımız. Ana sınıfının burada olmasından aileler çok memnun kaldı. Ailelerimizde de korku var. Çocuğunu, ki özellikle 5 yaş çocuğunu başka bir okula göndermek onlar için zor olacaktı, bunu da dile getiriyorlar zaten. Ama burada oldukları için onlar da rahat, gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderiyorlar. Çok da memnun olduklarını dile getirdiler" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIN HEPSİ BURADA TANIŞTI'
Ana sınıfında çocuklara eğitim veren öğretmen Özlem Kaplan da "Çocuk oldukları için psikolojik olarak etkilenmişler, sınıfın içerisinde çok fazla durmak istemiyorlar ya da annesini, ailesini istiyorlar. Biz de velilerimiz de burada olduğu için arıyoruz ve hemen geliyorlar. Velilerimiz sınıfta da kalabiliyor. Sakinleşince ayrılıyorlar. İllaki sınıfın içerisinde duracak diye ısrar etmiyoruz. Çocukların hepsi burada tanıştı. Bazen birbirlerine eski okullarını ve arkadaşlarını anlatıyorlar" dedi.
Manavgat KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda 292 depremzededen oluşan 56 ailenin geçici barınmasının sağlandığı ve her türlü ihtiyaçlarının giderildiği belirtildi. Yurtta kalan 15 öğrencinin ana sınıfına, 20 öğrencinin ilkokula, 18 öğrencinin ortaokula, 8 öğrencinin de liseye devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2023-03-17 10:13:12

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