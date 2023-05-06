Antalyaspor - Beşiktaş: 1-3



Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)-

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral

ANTALYASPOR: Helton LeiteBünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Erdal Rakip (Dk. 87 Floranus), Fernando Martins, Doğukan Sinik (Dk. 69 Alassane Ndao), Sam Larsson (Dk. 87 Bertuğ Yıldırım), Fredy, Haji Wright

BEŞİKTAŞ: Mert GünokRosier (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Welinton, Saiss, Masuaku (Dk. 90+5 Necip Uysal), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Redmond, Maxim (Dk. 46 Onur Bulut), Cenk Tosun (Dk. 90+5 Muleka), Aboubakar (Dk. 90+5 Umut Meraş)

GOLLER: Dk. 32 Ömer Toprak (Antalyaspor), Dk. 54, Dk. 90 Aboubakar, Dk. 84 Cenk Tosun (Beşiktaş)

SARI KART: Fernando Martins (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Bünyamin Balcı (Antalyaspor)

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.

6'ncı dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Maxim´ın yerden şutunu kaleci Helton iki hamlede kontrol etti.

27'nci dakikada Antalyaspor'da Doğukan Sinik´in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Mert Günok, sektirirken, dönen topu defans uzaklaştırdı.

32'nci dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Fernando´nun ceza sahası içerisine yolladığı ortada, kale önünde rakiplerinden daha iyi yükselen Ömer Toprak´ın kafası yan direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-0.

38'inci dakikada Fernando Martins'in pasında ceza alanı içerisi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Fredy'nin sağ ayağının dışıyla vuruşunda top yandan auta çıktı.

45'inci dakikada Hadziahmetovic´in ceza sahası dışından yaptığı sert şutu kaleci Helton üstten kornere çeldi.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

54'üncü dakikada Beşiktaş'ın kazandığı köşe vuruşunda Masuaku'nun penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

62'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Fredy'nin altı pas içerisine yaptığı ortaya kaleci Mert'ten önce Veysel Sarı'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

76'ncı dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Larsson'un pasında ceza alanı dışı sol çaprazda topu alan Fredy'nin sert şutu üstten dışarıya gitti.

80'inci dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza alanına girmek üzere olan Redmond'a yaptığı faul sonrası hakem Mete Kalkavan sarı kart gösterdi.

82'nci dakikada VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Mete Kalkavan bariz gol şansı olarak değerlendirdiği pozisyonda sarı kartı iptal ederek Bünyamin Balcı'yı kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

84'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Redmond arka direğe ortasını yaptı. Burada Tayfur Bingöl kafayla topa vururken yaşanan karambolün ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Cenk Tosun'un sert vuruşu ağlara gitti: 1-2.

90'ıncı dakikada ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün pasında penaltı noktasında topla buluşan Aboubakar'ın sert vuruşu üst direğe de çarparak gol oldu.1-3.

Mücadele Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-05-06 21:07:36



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