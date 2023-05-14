Oylarını kullanıp, pikniğe koştular (2)



KONYAALTI SAHİLİNE AKIN

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre; 1 milyon 904 bin 636 seçmenin olduğu Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullananlar, Konyaaltı sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 81 ölçüldüğü kentte, sahile gelenler ya yürüyüş yaptı ya da piknik yapmayı tercih etti. Bazıları ise güneşlenip, denize girmenin keyfini yaşadı.

'GÖREVİMİZİ YAPIP, SAHİLE GELDİ'

Oyunu kullanıp, sahile gelen Sami Özdemir, "Vatana ve millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi de yaptık. Şu an denize geldik. Deniz ile güneşin tadını çıkarıyoruz. Bugün sahil de fazlasıyla kalabalık" dedi. Nevin Yıldız ise "Oyumuzu sabah saat 08.00'de kullandık. Normalde yurt dışında yaşıyoruz ama geldik ve oyumuzu kullandık. Deniz ve güneş, çok güzel. Şu an keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Eşiyle beraber denize geldiğini belirten Ali Rıza Yıldız de "Oyumuz umarım ülkemiz için hayırlı olur. Hava da deniz de güzel, keyfini çıkarmaya geldik. Dinleniyoruz" dedi. Sahilde güneşlenen Şaban Mol, "Tatile geldik. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu. (DHA)Adem AKALANTolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA) -DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALANTolga YILDIRIM

2023-05-14 15:58:39



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