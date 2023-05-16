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(ÖZEL) Depremzede Tuna'nın gözü olimpiyat madalyasında

DHA

(ÖZEL) Depremzede Tuna'nın gözü olimpiyat madalyasında


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) MİLLİ yüzücü Tuna Erdoğan (16), Malatya'yı da etkileyen deprem sonrası geldiği Antalya'da spora ara vermedi. Erdoğan, dünya ikinciliği skorunu 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya ile süslemek istiyor. 
Açık su yüzücüsü Tuna Erdoğan, küçük yaşlarda ailesinin desteğiyle voleybol sporuyla ilgilendi. Antrenörleri fiziki yapısının uygunluğu nedeniyle Erdoğan'ı yüzme sporuna yönlendirdi. Attığı ilk kulaç sonrası yüzmeye tutkuyla bağlanan Tuna Erdoğan, 8 yılda çok sayıda başarı elde etti.
HİNT OKYANUSU'NDA DÜNYA İKİNCİLİĞİ
45 altın, 20 gümüş, 5 bronz madalya kazanan Tuna Erdoğan, uluslararası şampiyonalarda madalya alabilmek için kulaç atmaya devam ediyor. Aynı zamanda milli yüzücü olan Tuna Erdoğan, Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Ay-yıldızlı sporcu, 5 kilometre 14-15 yaş kadınlar kategorisinde 51.56.80'lik derecesiyle dünya gençler ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı.
DEPREMDE EVLERİ ENKAZA DÖNDÜ
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki enkaza dönen evlerinden yara almadan kurtulan Erdoğan ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Baba Zeki Erdoğan, hasarlı eve tekrar dönüp alabildiği kadar madalya ve kızının şahsi eşyalarını kurtardı. Malatya'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Antalya'ya getirilen aile, bakanlığa ait yurda yerleştirildi. Erdoğan ailesi depremin geride bıraktığı olumsuz etkiyi unutmaya çalışıyor.
HEDEFİ 2024 OLİMPİYATLARI
Açık su yüzücüsü olduğu için kentin Konyaaltı Sahili'nde antrenman yapıp sonrasında denizde kulaç atan Erdoğan, günün büyük bölümünü burada geçiriyor. Günde 5 saat yüzerek formunu korumaya çalışan milli yüzücü, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor. Yüzmeyi işi gibi gördüğünü aktaran Erdoğan, yüzmeye başladığında bu kadar başarı kazanacağını tahmin etmediğini de söyledi.
Dünya ikincisi olduğu Hint Okyanusu'ndaki müsabakada 51 dakika, 56 saniye ve 80 saliselik skorla birinciliği 4 saniyeyle kaçırdığını anlatan Erdoğan, "Deprem olduğunda evimizin yıkılacağını düşündüm. Tüm madalyalarım gözümün önünden geçti. Dışarı çıktık ve babam sonra eve gidip madalyalarımı aldı. Şimdi hedefim olimpiyatlarda madalya kazanıp Türk bayrağını dalgalandırmak" diye konuştu.
Antrenörler Turgay Demircioğlu ve Kaya Aksuoğlu'nun planlamasına göre çalışmalarını sürdüren milli yüzücü, yakından takip ediliyor. Antrenör Aksuoğlu, "Çok sert antrenman yapıyoruz. Hedefimiz olimpiyat. İyi olacağını düşünüyor. Hedefe çok uzak değil. Şu an psikolojisi iyi" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tuna'nın Konyaaltı Sahili'ne gelişi
Sahilde ısınma hareketleri yapması
RÖP1: Tuna ile röportaj
Tuna'nın ısınma hareketlerini devam etmesi
RÖP2: Antrenörler Kaya Aksuoğlu
Tuna madalyasını gösterirken
Denize girişi ve yüzerken görüntüleri
Tuna'nın yüzerken dron görüntüleri
DHA Muhabiri Alparslan Çınar'ın anonsu
Tuna'nın denizdeki antremanından detay
 DHA-Spor Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2023-05-16 10:25:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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