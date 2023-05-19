Antalya'da '19 Mayıs' coşkusu; binlerce kişiyle 'fener alayı' düzenlendi



Semih ERSÖZLER- Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı. Yürüyüşe ördeği `Cicoz´ ile katılan Aslı Arık ilgi odağı oldu.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı, milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919´un 104´üncü yıl dönümü ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Antalya´da Büyükşehir Belediyesi´nin düzenlendiği fener alayı ile kutlandı. Kentte öğleden sonraki yağmurun, törenlerin başlama saatine yakın etkisini azaltmasıyla vatandaşlar yürüyüşe büyük ilgi gösterdi.

Saat 20.00´de Konyaaltı Varyant´tan başlayacak fener alayı için katılımcılar saat 18.30´dan itibaren alana gelmeye başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahı, tamamen bariyerle kapatıldı. Alana girmek isteyen vatandaşlar polis tarafından iki aramadan geçtikten sonra alana girebildi.

'CUMHURİYET İÇİN ANTALYA EL ELE'

Toplanan binlerce kişi kortejin önündeki `Cumhuriyet İçin Antalya El Ele´ yazılı pankartın arkasında yürüyüşe başladı. Ellerinde bayrak ve meşale taşıyan grup yürüyüş boyunca sloganlar atıp, marşlar söyledi. Kortejde yürüyenler arasında kentte yaşayan yerleşik yabancıların olduğu görülürken, bazı çocuklar ise ebeveynlerinin omuzlarında yürüyüşe katıldı.

Bu seneki fener alayında katılımın önceki yıllara göre daha yoğun olduğu görüldü. İlginç görüntülerin de yaşandığı yürüyüşe Aslı Arık da 1 yıldır beslediği `Cicoz´ isimli beyaz ördeğiyle katıldı. Yürüyüşe katılanların ilgi gösterdiği Arık ve Cicoz, bir süre ilgi odağı oldu. Arık, "1 yıldır besliyorum. Civcivken almıştım. Bugün de birlikte yürüyüşe katıldık. Onun için de bir değişiklik oldu" dedi.

Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı´nda sona erdi. Meydandaki kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın ardından Gülşen konseri ile devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER Alparslan ÇINAR

2023-05-19 22:37:09



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