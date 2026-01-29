Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:27
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi.

        Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlık sürecinden çıkıp takımla çalışmalara başlayan Erdoğan Yeşilyurt'un Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.

        Geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlık geçiren Bünyamin Balcı'nın ise Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

