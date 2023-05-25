Midibüs ile otomobil çarpıştı; 12 yaralı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen otel personel servis midibüsündeki 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında AntalyaAlanya D 400 kara yolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Manavgat yönüne giden Turay Koşar idaresindeki 07 AGZ 977 plakalı otel personel servis midibüsü ile İlker Özdemir idaresindeki 42 EEM 98 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan minibüs yolun ortasına devrildi. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, midibüste bulunan isimleri henüz tespit edilemeyen 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar midibüsün içerisinden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapanırken, polis ulaşımı yan yollardan sağladı. Midibüsün kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bölge esnafı, aynı kavşakta sürekli kaza olduğunu, önlem alınması gerektiğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-05-25 10:01:04



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