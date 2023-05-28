Sandığa yetişemeyince görevli devreye girdi, oyunu kullandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYNI ZAMANDA ŞAMPİYON HALTERCİ

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Ayşe Şirip, sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de 2 yıl önce haltere yöneldi. Antrenör Ekrem Celil eşliğinde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, ilk yılında Türkiye şampiyonu oldu. 30 kilo ağırlığındaki Ayşe Şirip, Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda 3 kez podyuma çıktı. İlkinde 50, ikincisinde 55, üçüncüsünde 60 kilo kaldıran Ayşe Şirip, toplamda 165 kiloyla Avrupa ikinciliği elde etti. 60 kilo kaldırışıyla da üçüncülüğü elde eden Ayşe Şirip, organizasyonda gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu. Şirip, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı amaçlıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-05-28 15:32:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.