Sandığa yetişemeyince görevli devreye girdi, oyunu kullandı (2)

AYNI ZAMANDA ŞAMPİYON HALTERCİ
Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Ayşe Şirip, sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de 2 yıl önce haltere yöneldi. Antrenör Ekrem Celil eşliğinde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, ilk yılında Türkiye şampiyonu oldu. 30 kilo ağırlığındaki Ayşe Şirip, Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda 3 kez podyuma çıktı. İlkinde 50, ikincisinde 55, üçüncüsünde 60 kilo kaldıran Ayşe Şirip, toplamda 165 kiloyla Avrupa ikinciliği elde etti. 60 kilo kaldırışıyla da üçüncülüğü elde eden Ayşe Şirip, organizasyonda gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu. Şirip, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı amaçlıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-05-28 15:32:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.