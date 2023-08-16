Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'daki orman yangını, 21 saat sonra kontrol altında (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki orman yangını, 21 saat sonra kontrol altında (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        21 SAATTE KONTROL ALTINDA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Akseki ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini paylaştı.

        Saat 10.30 sıralarında, 21 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanın 60 hektar olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Alparslan ÇINAR

        2023-08-16 10:32:52

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Ödüllü yönetmene ceza
        Ödüllü yönetmene ceza
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus

        Benzer Haberler

        Antalya'da yüksek nem bunalttı
        Antalya'da yüksek nem bunalttı
        Antalya'daki orman yangını 2'nci gününde
        Antalya'daki orman yangını 2'nci gününde
        Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale...
        Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale...
        Antalya'da çıkan yangında 2 iş yeri hasar gördü
        Antalya'da çıkan yangında 2 iş yeri hasar gördü
        Antalya Kepez'de çıkan yangında 2 dükkan küle döndü
        Antalya Kepez'de çıkan yangında 2 dükkan küle döndü
        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı