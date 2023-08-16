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        Antalya'daki orman yangını, 21 saat sonra kontrol altında (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:28
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        Antalya'daki orman yangını, 21 saat sonra kontrol altında (3)
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        YANGINI DUMAN GÖZCÜSÜ FAR KETMİŞ

        Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınını ilk olarak Karlık Gözetleme Kulesi'ndeki orman işçisi Uğur Eren´in (50) fark ettiği belirtildi.  Yangının çıkışını haber veren ve kısa sürede müdahale edilmesine katkı sunan, DHA muhabirinin telefonla görüştüğü Uğur Eren, hava durumunun yangın için kritik olduğu dönemlerde daha hassas gözetleme yaptığını söyledi. Yangının çıkma ihtimalinin yüksek olduğu yerleri de tecrübelerine dayanarak tahmin ettiğini belirten Eren, "Sürekli kontrol ettiğimiz kritik noktalar var. Gözetleme yaptığım sırada duman yükseldiğini gördüm. Hemen tüm birimlere haber verdim. Kısa sürede müdahale başladı. Çok şükür daha fazla büyümeden de söndürüldü" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Alparslan ÇINAR

        2023-08-16 11:27:46

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