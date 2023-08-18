Sander Van de Streek ve Naldo Antalyaspor´da

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Antalyaspor, daha önce 2 sezon formasını terleten Brezilyalı stoper Naldo ile 1+1, Hollandalı orta saha oyuncusu Sander van de Streek ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri´nde gerçekleşen imza törenine Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gülel katıldı. Başkan Gülel, yaz transfer döneminde kadroyu daha güçlü hale getirmekten mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce söz verdiğimiz gibi güçlü bir şekilde transferlerimize devam ediyoruz. Belki birkaç oyuncu daha transfer edebiliriz. Bugün de iki kıymetli oyuncuya imza attırıyoruz. Kulübümüzle özdeşleşmiş bir oyuncu olan Naldo ve Hollandalı Streek ile imza törenindeyiz. Eksik taraflarımızı biliyoruz ve ne tür transferler yapmamız gerektiği konusunda özenle çalıştık. Taraftarımız bizden çok hızlı sonuç bekliyor. Geçmişte çok hızlı davranıldığı günler olmuş ama hata yapma oranı yükselmiş. Biz de elbette hata yapacağız ama bunu minimize etmek istiyoruz. İnce eleyip sık dokumaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın sabrına teşekkür ediyoruz."

Naldo´nun takımı, camiayı iyi tanıdığını 1 yıl aradan sonra yeniden hazır olarak takıma döndüğünü ifade eden Gülel, "Kulübümüze katkı sağlamaya devam edecek. Stoper bölgesindeki eksiğimizi tamamlamış olduk. Futbol hayatının neredeyse tamamını Hollanda´da geçiren Van de Streek´in stilini çok beğendim. Umarım hayal ettiğimiz katkıyı bize verecektir. Her iki oyuncumuza da başarılar diliyor ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

NALDO: DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Antalyaspor formasını terleten, 1 yıl aradan sonra yeniden kırmızı-beyazlı renklere dönen Naldo ise kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Burada olduğum için mutlu ve huzurluyum. Gelmeyi çok istiyordum. Ayrıldıktan sonra bile yeniden dönmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım. Dönüşüm için başta başkanımız olmak üzere kimin emeği geçtiyse teşekkür ediyorum. Hocamızın geldiği ilk sene muhteşem bir sezon geçirmiştik. Bu sezon ondan daha iyisini yapmak istiyoruz. Kendime ve takıma güveniyorum. Ne yapmak istediğini bilen iyi bir hocamız var. Geldiğim için mutluyum ve kendimi çok duygusal hissediyorum" ifadelerini kullandı.

SANDER VAN DE STREEK: BANA OLAN YAKLAŞIM BAĞLILIK HİSSETTİRDİ

Hollandalı 10 numara Sander Van de Streek ise "Burada olduğum için mutluyum. Çok hızlı bir transfer süreci yaşadık. Bu süreç içinde bana yaklaşım hep çok sıcakkanlı oldu. Açıkçası kendimi kulübe bağlılık hissedecek şekilde buraya gelmem sağlandı. Kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşça ve sıcak bir karşılama gördüm. Güzel ve başarılı bir sezon geçirip hedefimize ulaştığımız bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

İmza töreninin ardından bu sezon 22 numaralı formayı giyecek olan Sander Van de Streek ile 44 numaralı formayı terletecek olan Naldo, yeni formaları ile ilk pozlarını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Sabri Gülel'in açıklamaları

-Yeni transferlerin açıklamaları

-İmza töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-08-18 15:25:22