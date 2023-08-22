BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇALIŞTIĞI MARKETTE KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tunahan KIR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Mehmet Yavlak (32), boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28) çalıştığı zincir markette kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli koca aranıyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bulunan zincir markette meydana geldi. Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile boşanma aşamasındaki eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. Çift arasında bu sabah yine tartışma yaşandı. Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla kovalamaya başladı. Büyük korku yaşayan kadın ile market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sümeyye Yavlak kendisini depoya kilitledi, ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırarak eşi Sümeyye Yavlak'ı defalarca kalbinden bıçakladı. Mehmet Yavlak, daha sonra elinde bıçakla kaçtı.

Adrese gelen sağlık ekibi, Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.'GELME DEDİM'

Acı haberi alarak olay yerine gelen Sümeyye Yavlak´ın kayınvalidesi Emel Yavlak, "Gelme dedim kuzum. Yavruma ben ne diyeceğim. Niye geldin ölmeye mi geldin kuzum" diye feryat etti.

Sümeyye Yavlak'ın Isparta'dan gelen kız kardeşi ise zincir markete girmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren kız kardeş, "Kardeşim nerede" diye feryat etti. Markete girmeye çalışan kız kardeşi ekipler güçlükle sakinleştirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olayın gerçekleştiği zincir market detay

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması detay

Marketi seyreden meraklı halk detay

Market çalışanın korkuyla ekiplere olayı anlatması detay

Mehmet Yavlak'ın kayınvalidesi Emel Yavlak'ın feryat eden kardeşi detay

Sümeyye Yavlak'ın markete girmeye çalışan kız kardeşi detay

Cenaze aracının cenazeyi alması detay

Sümeyye Yavlak ve aile fotoğrafıDHA-Gündem Türkiye-Antalya

2023-08-22 00:46:45